Türkiye teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin kalbi, bir kez daha Webrazzi Summit’te attı

25 Ekim'de, Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşen ve açılış konuşmasını Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal’ın yaptığı Webrazzi Summit 2023’te, alanında uzman birbirinden değerli konuşmacılar, teknoloji ve girişimcilik sektörlerine dair merak edilenleri katılımcılarla paylaştı.

Webrazzi Grup şirketlerinden Londra merkezli Tech.eu’nun bir sonraki etkinliğinin Londra’da gerçekleşeceğini paylaşan Kutsal, Tech.eu Summit 2024’ün 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Londra’nın popüler tarihi lokasyonlarından biri olan Old Billingsgate’te gerçekleşeceğini duyurdu.



Webrazzi Summit 2023’e katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal ile konuşmasında, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü ve inovasyon vizyonunu paylaştı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Webrazzi Summit'in Türkiye'nin en önemli konferanslarından biri olduğunu paylaşırken, Türkiye'nin önemli bir sanayi ülkesi olduğunu belirtti. Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda Türkiye’de muazzam bir ekosistem inşa edildiğini belirtirken, 101 Teknopark'ın 9600 şirketi desteklediğini ve 1600'den fazla AR-GE faaliyeti yürütüldüğünü paylaştı. Türkiye'de inovasyon ve araştırma-geliştirmenin son 20 yılda çok değiştiğini söyleyen Sayın Bakan, bu başarının bir özgüven de yarattığını paylaştı. Ülkemizin Savunma Sanayi konusunda da son dönemde çok geliştiğini kaydeden Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 7 adet Turcorn'u olduğunu da sözlerine ekledi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, tüm dünyada teknolojiye ayrılan finansmanın çok büyüdüğünü, 2021'de Türkiye'de de bu büyümenin fazlasıyla hissedildiğini belirtti. Sayın Bakan, 2022'de globalde bu açıdan bir düşüş yaşansa da Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi ve 2023'te ise 3. çeyrek itibariyle Avrupa'da 4. sırada yer aldığımızı açıkladı.

Konferansta, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Webrazzi kurucu ve CEO'su Arda Kutsal ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İşCep'in yeni bir güncelleme ile birlikte süper uygulama olma yolunda önemli bir adım attığını belirten Lüle, mobil bankacılığın dijital bankacılık içindeki ana trend haline geldiğini de sözlerine ekledi. 5 işlemden 4'ünün mobil bankacılık aracılığı ile gerçekleştirildiğini paylaşan Lüle, her 2 müşteriden 1'inin ise dijital olarak banka müşterisi olduğunu da dile getirdi. Lüle tarafından aktarılan bilgilere göre son dönemlerde oldukça popüler olan yatırım işlemleri de büyük oranda İşCep üzerinden gerçekleştiriliyor. İşCep'e günde 5 milyon tekil kişinin 13 milyon defa girdiğini da paylaşan Lüle, bu durumun trendin mobil bankacılıkta olduğunu gösterdiğini de belirtti.

Webrazzi Summit 2023 konuşmacılarından, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, 3 ila 5 yıllık şirket stratejilerinin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade ederken, artık stratejilerin 3 ila 6 aylık periyotlar ile değerlendirilip sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"Artan bilinirlik, yükselen etki: Blokzincirle geleceği şekillendirmek" başlıklı oturumda Arda Kutsal, Paribu kurucu ve CEO'su Yasin Oral ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Son 1 yılda Paribu kullanıcı sayısının 6 milyonu aştığını paylaşan Yasin Oral, 5 milyar TL'nin üzerinde vergi ödediklerini de sözlerine ekledi.

Murat Bitirici ise yatırım yapmanın artık daha erişilebilir ve bilinçli hale geldiğini paylaşarak Odeabank'ın yatırım odaklı bankacılık uygulaması Odea'nın detaylarını paylaştı.

Yandex Ads İş Geliştirme Lideri Turan Yurdakul e-ticaret için akıllı pazarlamanın inceliklerini anlatırken, L’Oréal Omnichannel Commercial Director'ı Hande Aydın, yapay zeka destekli L’Oréal Partner Shop’un, şirketin veri odaklı kararlar vermesinde etkin rol üstlendiğini ve gerçek zamanlı veriler eşliğinde kişiselleştirme sunduğunu anlattı.

“Tohumdan Exit'e macera dolu ABD” başlıklı oturumda, Silikon Vadisi merkezli DO Venture Partners’ın kurucusu Duygu Öktem Clark moderatörlüğünde, Gusto Head of RemoteTeam Şahin Boydaş, Manay CPA Şirket Ortağı ve Kaliforniya Ofis Lideri Gülçin Gurule ve Akk.io Kurucu Ortağı Ekin Keserer'in katılımıyla gerçekleşirken, oturumda girişimcilerin yenilikçi fikirlerini nasıl birer başarı hikayesine dönüştürebileceği tüm detayları ile konuşuldu.

Webrazzi İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Buğra Ferah'ın moderatörlüğünde, Inventram CEO'su Cem Soysal, Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şelale Zaim Gorton, İş Bankası Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu ve Logo Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı'nın katılımıyla gerçekleşen oturumda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin girişim yatırımlarına bakışı ve yatırım kriterleri konuşuldu.

Webrazzi Summit 2023’te ele alınan bir diğer önemli konu başlığı 1 milyar euro büyüklüğündeki NATO Innovation Fund oldu. "What is the scope of the €1 billion NATO Innovation Fund?" oturumu DO Venture Partners Kurucu ve Yönetici Ortak Duygu Öktem Clark moderatörlüğünde, NATO Innovation Fund Yönetim Kurulu Direktörü Ebru Dorman ve NATO Innovation Fund Yönetici Ortağı Andrea Trevarson'ın katılımıyla gerçekleşti. Fonun ilgilendiği dikeyler arasında yapay zeka (AI), biyoteknoloji, enerji, üretim ve uzay yer alıyor. Fon ayrıca otonom araç ve ürünler, hipersonik sistemler, yeni nesil materyaller ve kuantum konularına da ilgili olduğunu belirtiyor.

Webrazzi Summit 2023'te "Teknoloji dünyasında yeni bir çağ: Beklentiler" başlıklı oturumda Insider kurucu ortağı ve CEO'su Hande Çilingir ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin teknoloji ve yatırım dünyasındaki beklentilerini paylaştı. Oturum boyunca e-ticarette yeni trendlerin neler olacağı detaylandırılırken, yapay zekanın özellikle iş dünyasında günlük kullanımı yönüyle beklentiler paylaşıldı.

Webrazzi Summit 2023'te ele alınan bir diğer konu mobil oyunların geleceği oldu. Rollic kurucu ortağı ve CEO'su Burak Vardal ve Spyke Games kurucu ortağı ve CEO'su Rina Onur Şirinoğlu’nun yer aldığı “Oyun sektöründe sırada ne var?” oturumunda ise mobil oyun ekosisteminin geleceğine dair öngörüler paylaşıldı.

Yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve başarılı bir şekilde piyasaya sürmeleri için yol gösteren "Girişimcinin hikayesi nerede başlamalı?" adlı oturumda Galata Business Angels Yönetici Direktörü Ata Uzunhasan, Ankara TEKMER CEO'su ve kurucu ortağı İmran Gürakan, Türk Hava Yolları Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı Lokman Ökten, Kuveyt Türk Katılım Bankası Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy ve İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi Direktörü Yunis İsmayıl değerli görüşlerini paylaştı.

Webrazzi Summit 2023'te Disrupt, Grow, Future ve Startup Stage salonlarında birbirinden farklı, aynı zamanda ortak noktada birleşen konular gündeme taşındı. Disrupt sahnesinde yatırımdan exit'e, CVC'lerin yatırım kriterlerinden VC'lerin ajandasına, oyun sektöründen teknoloji dünyasında beklentilere birçok konu konuşulurken, Grow sahnesinde ise 2024'ün tüketici trendlerinden pazarlama stratejilerine, foodtech'ten yapay zeka ile e-ticarete merak edilen birçok konu tartışıldı. Future salonunda ise bulut mutfaktan dijital bankacılığa, eğitim teknolojilerinden girişim hızlandırma programına girişimcilik dünyasına dair merak edilen konular sahne sunumları ve panellerle katılımcılarla buluştu. Startup Stage sahnesinde ise 35 girişimci kendilerini tanıtma fırsatı yakaladı, girişimlerine dair merak edilenleri cevapladı.

Sponsorları arasında İş Bankası, Odeabank, Paribu, Turkcell, Yandex Ads, Adjust, Inventram, Loreal, Manay CPA, Mastercard, Meiro, Borusan Otomotiv, Craftgate, PAYTR, Teads, Toloka ve Unilever gibi değerli şirketlerin yer aldığı etkinlikte, Startup Lounge iş ortakları arasında ise İTÜ Arı Teknokent, Lonca Girişim Merkezi, Kuveyt Türk Lonca, Turkish Airlines Terminal yer alırken, medya sponsoru Karnaval oldu.