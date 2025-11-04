Yapay Zeka Nasıl 'Bizden Biri' Gibi Yazıyor? Nedeni Belli Oldu

Yapay zekanın bu kadar 'bizden biri' gibi yanıt vermesinin nedeni netleşti. Yeni araştırmaya göre bu dil modelleri, kitaplardan ya da ansiklopedilerden çok Reddit ve benzeri forumlardaki tartışmalardan öğreniyor.

Son Güncelleme:
Yapay Zeka Nasıl 'Bizden Biri' Gibi Yazıyor? Nedeni Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zekaların bu kadar 'insan gibi, bizden biri' gibi konuşmasının nedeni sonunda ortaya çıktı. İstatistik platformu Statista’nın haziran ayında yaptığı araştırmaya göre ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri, yanıtlarını oluştururken en çok Reddit’ten öğreniyor. Araştırma verilerine göre Reddit, yapay zekaların alıntı yaptığı kaynaklarda yüzde 40,1 oranla açık ara önde.

FORUMLARDAN ÖĞRENİYOR

Yani yapay zekalar ansiklopedilerden, akademik verilerden ya da resmi raporlardan çok, insanların birbirine laf soktuğu tartışma forumlarından öğreniyor. Bu da demek oluyor ki yapay zekalar artık doğrudan forum tartışmalarıyla eğitiliyor. Ekşi Sözlük benzeri bu bilgi havuzunda mizah, öfke ve öznel yorumlar daha ön planda. Bir anlamda yapay zeka modelleri biraz Reddit forumu, biraz da Ekşi Sözlük yazarı karışımı bir karaktere sahip.

Yapay Zeka Nasıl 'Bizden Biri' Gibi Yazıyor? Nedeni Belli Oldu - Resim : 1

BAŞKA NERELERDEN ÖĞRENİYOR?

Verilere göre Reddit’in ardından ikinci sırada yüzde yüzde 26,3 ile Wikipedia, üçüncü sıradaysa YouTube ( yüzde 23,5) yer aldı. Ardından Google (yüzde 23,2), Yelp (yüzde 21), Facebook (yüzde 19,9) ve Amazon (yüzde 18,7) geliyor.

Bu arada Reuters’a göre, Google, 2024 yılında Reddit’le veri paylaşımı anlaşması yaptı ve bu veriler için yıllık 60 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Aynı yıl OpenAI de ChatGPT’yi beslemek için Reddit ile benzer bir anlaşmaya imza attı.

OpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda KonuşamayacakOpenAI’dan Yeni Karar! ChatGPT’ye Büyük Sınırlama! Artık Bu Alanlarda KonuşamayacakGüncel

Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak!Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak!Bilim - Teknoloji

İntiharların Ardında Yapay Zeka mı Var? Klinik Psikolog Uyardı! İşte Yapay Zekanın Karanlık Yüzüİntiharların Ardında Yapay Zeka mı Var? Klinik Psikolog Uyardı! İşte Yapay Zekanın Karanlık YüzüYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yapay zeka
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak! Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Avrupa Alpleri İçin Alarm! Uzmanlar Tarih Vererek Uyardı Avrupa Alpleri İçin Alarm! Uzmanlar Tarih Vererek Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den! 'Bugünkü Genel Başkan Olarak Özür Diliyorum' Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur' 'Komisyon İmralı'ya Gitsin, Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı