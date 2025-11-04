Yapay Zeka Nasıl 'Bizden Biri' Gibi Yazıyor? Nedeni Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zekaların bu kadar 'insan gibi, bizden biri' gibi konuşmasının nedeni sonunda ortaya çıktı. İstatistik platformu Statista’nın haziran ayında yaptığı araştırmaya göre ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri, yanıtlarını oluştururken en çok Reddit’ten öğreniyor. Araştırma verilerine göre Reddit, yapay zekaların alıntı yaptığı kaynaklarda yüzde 40,1 oranla açık ara önde.

FORUMLARDAN ÖĞRENİYOR

Yani yapay zekalar ansiklopedilerden, akademik verilerden ya da resmi raporlardan çok, insanların birbirine laf soktuğu tartışma forumlarından öğreniyor. Bu da demek oluyor ki yapay zekalar artık doğrudan forum tartışmalarıyla eğitiliyor. Ekşi Sözlük benzeri bu bilgi havuzunda mizah, öfke ve öznel yorumlar daha ön planda. Bir anlamda yapay zeka modelleri biraz Reddit forumu, biraz da Ekşi Sözlük yazarı karışımı bir karaktere sahip.

BAŞKA NERELERDEN ÖĞRENİYOR?

Verilere göre Reddit’in ardından ikinci sırada yüzde yüzde 26,3 ile Wikipedia, üçüncü sıradaysa YouTube ( yüzde 23,5) yer aldı. Ardından Google (yüzde 23,2), Yelp (yüzde 21), Facebook (yüzde 19,9) ve Amazon (yüzde 18,7) geliyor.

Bu arada Reuters’a göre, Google, 2024 yılında Reddit’le veri paylaşımı anlaşması yaptı ve bu veriler için yıllık 60 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Aynı yıl OpenAI de ChatGPT’yi beslemek için Reddit ile benzer bir anlaşmaya imza attı.

