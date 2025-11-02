Avrupa Alpleri İçin Alarm! Uzmanlar Tarih Vererek Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ısınmanın etkileri artık dağ doruklarında bile hissediliyor. NASA verilerine göre deniz ve hava sıcaklıklarındaki artış, büyük miktarda tatlı su depolayan buzulların hızla erimesine yol açıyor. Antarktika her yıl ortalama 135 milyar ton, Grönland ise 266 milyar ton buz kaybediyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Matthias Huss’a göre bu değişimin ana nedeni, insan faaliyetleriyle hız kazanan küresel ısınma. 1850’lerde "Küçük Buz Devri” olarak anılan dönemde en geniş sınırlarına ulaşan buzullar, o tarihten bu yana gerileme sürecine girdi. Özellikle son birkaç on yılda bu erime, dramatik biçimde hızlandı. Dr. Huss, “Isınma yavaş olsaydı buzullar yeni koşullara uyum sağlayabilirdi. Ancak günümüzdeki hız, onların denge kurmasına izin vermiyor" dedi.

EN HIZLI KAYIPLAR NEREDE?

En hızlı kayıplar Avrupa Alpleri, Kafkasya ve Rocky Dağları gibi görece küçük buzul bölgelerinde görülüyor. Alaska ve Patagonya’da da durum kritik. 2000’lerde dünya genelinde 700 bin kilometrekarelik buzul alanı varken, bugün bu miktar yüzde 5-10 oranında azalmış durumda. Dr. Huss’a göre mevcut eğilim sürerse, 2100 yılına kadar dünyadaki buzulların yüzde 26 ila 41’i yok olacak. Avrupa Alpleri ve Kafkasya’da bazı senaryolara göre bu oran yüzde 100’e yaklaşabilir. Bu süreç, deniz seviyesinin yüzyıl sonunda en az 1 metre yükselmesine neden olacak; bu da milyarlarca insanın yaşadığı kıyı bölgelerini tehdit ediyor. Dr. Huss, karbon emisyonlarının azaltılmasının tek çıkış yolu olduğunu vurguluyor: "Emisyonlar minimuma indirilirse iklimin dengelenmesi mümkün olabilir. Bu yalnızca buzulların değil, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi diğer felaketlerin de yavaşlamasını sağlayacaktır."

