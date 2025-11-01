Uzmanlar Anlattı... Yapay Zeka Bunu Asla Yapamayacak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka artık geleceğin değil, bugünün gerçeği. Ancak teknoloji devlerinin temsilcileri, onun hâlâ bir konuda çaresiz olduğu görüşünde: Duygular. Madrid’de, Business France ve Fransa Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen Fransız İnovasyon Gecesi panelinde, Microsoft, Carrefour ve Iberdrola’dan 3 üst düzey yönetici yapay zekânın geleceğini tartıştı. Microsoft Yapay Zeka Başkanı Elena González-Blanco, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirtti: "Olan bitene ayak uydurmak imkânsız. Asıl mesele, laboratuvardan çıkarıp gerçek hayata taşımak."

'KİMSE YÜZDE 100 KORUMA SÖZÜ VEREMEZ'

Carrefour İspanya Yöneticisi Javier Mallo, güvenlik konusuna dikkat çekti: "Bir vatandaş olarak riskin farkındayım ama verilerimizi paylaşmazsak geri kalırız. Kimse yüzde 100 koruma sözü veremez." Iberdrola İnovasyon Başkanı Rafael San Juan ise siber güvenliğin daima suçluların bir adım önünde olacağı bir yarış olduğunu söyledi.

İŞ KOLLARINI GERÇEKTEN ÖLDÜRECEK Mİ?

Yapay zekânın vasıflı çalışanların yerini alacağı yönündeki korkulara yanıt olarak, 3 uzman açık sözlü davrandı: Yapay zeka yerini almak için değil, geliştirmek için burada. Bir insan tarafından sağlanan değere her zaman ihtiyaç duyulacak, çünkü yapay zekaların halüsinasyonlardan (muhakeme hataları) muzdarip olduğu ve makineyi kontrol etmek için insan yargısının devreye girmesi gerektiği unutulmamalı.

Gonzalez-Blanco, 1970'lerde MIT'nin ilk yapay zeka laboratuarının kurucusu Marvin Minsky ile yaptığı bir röportajı hatırlatarak,"Yarım yüzyıldır makinelerin insanların yerini alacağını duyuyoruz ama bu gerçekleşmedi," dedi ve o dönemde Minsky'nin yapay zekanın çalışma şeklimizi değiştireceğini ve yaklaşık on yıl içinde insanların yerini alacağını söylediğini hatırlattı. San Juan ise bilgi ve deneyimin yeri doldurulamaz olmaya devam edeceğini savunurken, Mallo geleceğin insanlar ve makineler arasındaki işbirliğinde olacağına dikkat çekti: "Yapay ve duygusal zekayı birleştiren şirketler liderler olacak."

NEYİ ASLA YAPAMAYACAK?

Panel sembolik bir soruyla sona erdi: Yapay zekâ neyi asla yapamayacak? Cevaplar ortaktı: "Duyguları ifade etmek, hissetmek, empati ile liderlik etmek." San Juan, "Yapay zeka Tac Mahal'i inşa edebilecek, ancak onu inşa eden kişiyi sevmenin ne demek olduğunu asla bilemeyecek" diye özetledi. Üçlünün de hemfikir olduğu üzere, gerçek zekâ, yani insanı diğerlerinden ayıran zekâ, duygularda, yaratıcılıkta ve sezgide yatmaya devam ediyor.

Kaynak: Euronews