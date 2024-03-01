Yapay zeka destekli analiz platformu, iş yeri zekası çözümlerini tanıttı

İş yeri zekası kavramı, şirketler için günümüzün veri odaklı dünyasında giderek daha kritik hale geliyor. Bu alanda geliştirilen son teknolojiler, KOBİ’ler başta olmak üzere, her ölçekten işletmenin verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak saklamasını sağlarken, tüm operasyonel faaliyetlerini de katma değerli eylemlere dönüştürüyor. Karar almayı kolaylaştırmak için yapay zeka desteğiyle eyleme geçirilebilir bilgiler edinilmesine olanak tanıyor. Boğaziçi Ventures’in portföy şirketlerinden yapay zeka destekli analiz platformu Eyedius ise yeni BI çözümü Eyedius One’ı 27 Şubat’ta 42 Maslak’taki Boğaziçi Ventures Yapay Zeka Zirvesi’nde tanıttı. Etkinlik kapsamında farklı endüstrilerden yerel ve küresel pek çok şirket yöneticilerine, büyük veri analizi ile firmalara özel, iş süreçlerini ve güvenliği optimize edebilecekleri platformu paylaştı.

Eyedius Kurucu Ortağı Gökhan Talat Tuna, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Yapay zeka, yalnızca günlük hayatımızı değiştirmekle kalmıyor, iş dünyasının geleceğini de belirliyor. Boğaziçi Ventures, tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi’nde geniş bir katılımcı kitlesiyle birlikte yapay zeka alanındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilme becerilerine dair vizyoner bir bakış açısı sunuldu. Biz de BI alanda geliştirdiğimiz Eyedius One’ı tanıtarak, katılımcıların yapay zeka ile tanışmalarına, işletmelerini dijitalleştirmelerini ve verimliliklerini optimize etmelerine yönelik yeni bir kapı açtık.”

Güvenli çalışma alanları oluşturuluyor

Yeni BI platformlarının işletmelere sunduğu avantajları paylaşan Eyedius Kurucu Ortağı Gökhan Talat Tuna, “IP kameralar ve yalnızca mevcut internet üzerinden işletmelere kolay entegrasyon imkanı sağlayan Eyedius One, iş yerindeki mevcut kameraları verimlilik odağında bir yardımcıya dönüştürüyor. İşletme içerisinde çalışanların anonim şekilde süre ölçümlemeleri yapılırken, ayrıca çalışanların yetkili oldukları alana girdiğinde yetkinliği de yüz tanıma ile doğrulanarak güvenli bir çalışma alanları sunuyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Eyedius One platformunun kendine özel tasarlanmış mimarisi ve Türkiye merkezli özel tasarımlı sunucuları insan erişiminin bulunmadığı bir ortamda çalışıyor. Yerli ve yüksek teknolojisiyle KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tam uyumlu bir şekilde, üst düzey veri gizliliği sağlıyor. Görüntü analizleri kameradan platforma doğru tek yönlü çalışıyor. Dolayısıyla platform, kameraya erişim şifrelerini bilmiyor ve tutmuyor.”

“Platform hem çalışanı hem de işverenleri koruyor”

Platformlarının çalışanlara özel alanlarda yetkili personeli doğrulayarak iş yeri güvenliğini artırdığını da belirten Gökhan Talat Tuna, “Bu işlem, e-posta veya SMS yoluyla tek tuşla dijital onaylanıyor. İşten ayrılma durumunda ise yine tek tuşla iptal edilebiliyor. Açık rıza onayı ve şirketten çıkış süreçleri otomatik devreye girerken zaman damgası ile kanunlara en uygun şekilde saklanıyor. Olası hukuksal risklere karşı şeffaf ve koruyucu yapısıyla hem çalışanı hem işvereni koruyor” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lerin yapay zeka konusundaki yardımcısı olacaklar”

Eyedius Kurucu Ortağı Gökhan Talat Tuna, “Platformda oluşturulan ölçüm ve analizler, ister mobil uygulama isterse e-posta aracılığıyla günlük olarak raporlanıyor. Öte yandan anlık sohbet modülüyle iş yeriyle iletişim kurulmasını sağlıyor. Zahmetsizce kurulup uygulamaya alınabilen Eyedius One’ın patentli analiz yöntemleriyle özellikle hizmet ve üretim sektörlerindeki KOBİ’lerin yapay zeka konusundaki yardımcısı olmayı, verimliliklerini ve üretkenliklerini artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına aracılık etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.