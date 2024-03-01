Türk yapay zeka girişimi, konut satışlarına yeni bir standart getirecek ürününü Amerika’da tanıtıyor

Dünyanın en büyük gayrimenkul pazarlarından birine ev sahipliği yapan ABD’de bir Türk yapay zeka girişimi, gerçek zamanlı ve kişiselleştirilebilir sanal tur imkanı sunan yeni ürününü tanıtıyor. 27-29 Şubat tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenen International Builders Show’a katılan Türk girişimi Homster’ın CEO’su ve Kurucu Ortağı Barış Bal, fuarda yaptığı açıklamada, yenilikçi platformlarıyla iç mimariyi demokratikleştirme hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini, kısa zamanda emlak satışında bir sektör standardı haline gelecek bir ürüne imza attıklarını söyledi.



Barış Bal, “Yapay zeka destekli ve bulut tabanlı iç mimari tasarım ve görselleştirme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk yapay zeka girişimiyiz. Yenilikçi ürünümüz ‘Gerçek Zamanlı Kişiselleştirilebilir Sanal Tur’, konut satan emlak geliştiricileri, gayrimenkul danışmanları, konut yöneticileri ve acentelere, kat planlarından doğrudan oluşturulan, kişiselleştirilebilir üç boyutlu sanal turlar aracılığıyla konutlarını sergileme imkanı sunarak satışları kolaylaştırıyor” dedi.



Konut alıcılarının gelecekteki evlerini görselleştiriyor



Konut alıcılarının gelecekteki evlerini benzeri görülmemiş detaylarda görselleştirmelerini sağladıklarını söyleyen Adı Soyadı, “Homster'ın Gerçek Zamanlı Kişiselleştirilebilir Sanal Tur servisi, geleneksel konut görüntüleme deneyimini dinamik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir iç mekan tasarımı yolculuğuna dönüştürüyor. Bu da yaşam alanlarının kişisel ihtiyaçlara gerçek zamanlı olarak cevap verecek şekilde düzenlemelerine olanak tanıyor” açıklamasını yaptı.



Potansiyel alıcılar için yalnızca bir evi görüntülemediklerini, özel ihtiyaçlarına göre şekillenmiş geleceklerini gözlerinde canlandırdıklarını söyleyen Homester CEO’su ve Kurucu Ortağı Barış Bal, yenilikçi servislerinin faydalarını şöyle anlattı: “Yapay zeka teknolojisini kullanarak, kat planlarını dakikalar içinde detaylı, 3 boyutlu sanal turlara dönüştürüyoruz. Zaman ve maliyet tasarrufuyla hızlı, uygun fiyatlı ve kişiselleştirilmiş sunum olanağı sağlıyoruz. Kullandığımız oyun motoru teknolojisi sayesinde, yüksek kaliteli üç boyutlu görselleştirme yapabiliyoruz. Coğrafi verilerle otomatik olarak oluşturulan sanal turlar, pencerelerden dışarı bakıldığında gerçek dış mekan görünümleri sunuyor.”



Daha bilinçli satın alma kararı alınmasını sağlıyor



Gelişmiş piksel streaming teknolojisinin yanı sıra, bulut tabanlı bir hizmet sunduklarından, tüm cihazlarda kullanıcı donanımını zorlamadan hizmet verdiklerine dikkat çeken Barış Bal, sözlerini şöyle sonlandırdı:



“Homster olarak, konut alıcılarının gelecekteki evlerini kişisel zevk ve tercihlerine uyacak şekilde anında özelleştirmelerini sağlıyoruz. Statik sanal turların ötesine geçerek sunduğumuz bu özel iç mimari tasarımı deneyimiyle konut satışında yeni bir standart belirlerken, aynı zamanda daha bilinçli ve güvenli satın alma kararları alınmasını da olanaklı kılıyor.”