İklim krizi dünyanın rengini değiştirdi

Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bilim insanları, renk değişiminin iklim değişikliği nedeniyle ekosistemin bozulmasının bir işareti olduğunu söyledi.

Southampton'daki Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bir bilim adamı ve kitabın yazarı BB Cael, "Bunu önemsememizin nedeni, rengi önemsediğimiz için değil, rengin ekosistemin durumundaki değişikliklerin bir yansıması olmasıdır" dedi.

2023 yılındaki çalışma, renk değişiminin kesin nedeninin henüz doğrulanmamasına rağmen, muhtemelen planktondan kaynaklandığını öne sürüyor. Bu organizmalar deniz besin zincirinin en altında yer alır, ancak aynı zamanda Dünya üzerindeki oksijenin çoğunun üretilmesinde de rol oynarlar ve atmosferimiz üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptirler.

O kadar çok plankton var ki, okyanuslara ışık saçıyorlar ve bazılarının pigmentleri farklı. Renkteki bir değişiklik, bilim adamlarına plankton popülasyonlarının dünya çapında nasıl değiştiğine dair daha net bir fikir verebilir.

Bilim insanları, renkteki değişiklikleri, insan kaynaklı küresel ısınma hiç yaşanmamış olsaydı, okyanusların nasıl görüneceğini gösteren bir bilgisayar simülasyonuyla karşılaştırdılar.

Cael, "Tropik veya subtropik okyanusların neredeyse tamamında önemli ölçüde ortaya çıkan renk değişimleri var" dedi.

Cael, "Bunlar ekosistemi yok eden çok büyük değişiklikler değil, incelikli olabilir" dedi. "Fakat bu bize, insan faaliyetinin muhtemelen küresel biyosferin büyük bölümlerini anlayamadığımız bir şekilde etkilediğine dair ek bir kanıt sağlıyor."

Bilim insanları bu okyanus yeşillenmesinin kalıcı etkisinin ne olabileceğini anlarken, NASA da bu yıl konuyla ilgili yeni bir proje başlattı.

Ocak 2024'te Pace adı verilen gelişmiş uydu misyonu - plankton, aerosol, bulut, okyanus ekosistemi - şimdiye kadar sahip olduğumuz bir avuç değişiklik yerine okyanustaki yüzlerce rengi ölçecek.

Cael, "Ekolojik olarak değişikliklerin gerçekte ne olduğuna dair daha anlamlı çıkarımlar yapmak kesinlikle bir sonraki büyük adımdır" dedi.