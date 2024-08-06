X'in Meşhur San Francisco Ofisi Kapanıyor

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın şirketi X, meşhur San Francisco ofisini kapatma kararı aldı. Söz konusu karar çalışanlara e-posta ile iletildi.

X'in Meşhur San Francisco Ofisi Kapanıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, California eyaletinin San Francisco kentindeki merkez ofisinin kapanacağı duyuruldu.

The New York Times gazetesi, X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino'nun, çalışanlarına gönderdiği e-postaya ulaştı. Çalışanların San Jose'deki mevcut ofislere taşınacağını ifade eden Yaccarino, Palo Alto bölgesinde, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile paylaşılacak mühendislik odaklı bir ofis açılacağını da ifade etti.

MUSK TAŞIMA KARARI ALMIŞTI

Elon Musk, temmuzda, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

Musk'ın kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet yönelimi bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmişti.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a belirtmiş olduğunu aktarmıştı.

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Kaynak: AA

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