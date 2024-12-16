Twitter Kuşu Ölünce İşler Değişti: X'i Bekleyen Büyük Tehlike

Bir zamanlar sosyal medyanın zirvesinde yer alan ve eski adıyla Twitter olarak bilinen X bugünlerde ağır bir kullanıcı kaybıyla karşı karşıya. Elon Musk’ın büyük umutlarla yeniden şekillendirdiği platform, özellikle ABD seçimleri sonrası dönemde milyonlarca kullanıcıyı elinden kaçırmaya devam ediyor. Bu kayıp, geçici bir tepkinin ötesinde, daha derin sorunların habercisi gibi görünüyor.

SEÇİM SONRASI KAOS

2024 ABD seçimleri sosyal medya platformları için her zaman büyük bir trafik dalgası yaratmıştır. Ancak, X bu dalgalanmadan pek de fayda sağlayamadı. Musk’ın Donald Trump’a verdiği açık destek platformdaki yanlış bilgi akışını artırarak kullanıcıların sabrını taşırdı.

Zehirli söylemler platformu terk edenlerin ana gerekçelerinden biri haline geldi. Alternatif sosyal medya platformu Bluesky ise bu kaosun kazananı oldu. Platform, günlük aktif kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşarken, birçok eski X kullanıcısını da bünyesine kattı.

KAYIP UZUN SÜREDİR SÜRÜYOR

X’in seçim sonrası yaşadığı bu düşüş, yalnızca güncel olayların bir sonucu değil. Platform, Musk’ın 2022 yılında devralmasından bu yana sürekli bir gerileme süreci içinde. Ekim 2024’te yalnızca ABD’de günlük aktif kullanıcı sayısı 32,3 milyondan 29,6 milyona düştü. Bu, platformun günlük kullanıcı tabanında sadece bir ayda yüzde 8,4’lük bir kayıp anlamına geliyor. SimilarWeb’in verileri, X’in kullanıcılarının her gün yüz binlerce kişi azalmasına dikkat çekiyor.

2025 ÇÖKÜŞ YILI OLABİLİR

Elon Musk, X’i “her şey uygulaması” haline getirerek kullanıcıları platformda tutmayı hedeflemişti. Ancak eMarketer’ın analizlerine göre bu hedefe ulaşmak bir yana, X’in 2025 yılına kadar ABD’de yaklaşık 7 milyon aktif kullanıcıyı daha kaybedeceği öngörülüyor. Bu kayıplar Avrupa ve İngiltere gibi diğer bölgelerde de benzer bir hızla devam ediyor.

Platformun kullanıcı tabanındaki düşüş yalnızca gelirlerinde değil, marka değerinde de dramatik bir çöküşü beraberinde getirdi. Brand Finance’in raporuna göre Musk devralmadan önce 5,7 milyar dolar değerinde olan X’in marka değeri, bugün yalnızca 673 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Ayrıca, şirket içi verilere göre X’in geliri, 2023 yılına kıyasla yüzde 40 oranında azaldı.

Kaynak: Haber Merkezi