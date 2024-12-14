Bilim İnsanlarından 'Ayna Bakteri' Uyarısı! Eşi Benzeri Görülmemiş Tehdit... 'Çalışmaları Durdurun, Dünyayı Yok Edebilir!

Dünyanın önde gelen bilim insanları, "ayna yaşam" olarak bilinen sentetik organizmaların yaratılmasının dünyadaki yaşam için benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

38 BİLİM İNSANINDAN ÇAĞRI

Doğada bulunan moleküllerin ayna görüntülerinden oluşan bu yapay yaşam formları, insanların bağışıklık sistemi tarafından tanınamaz olduğu ve bu nedenle doğal yaşamı ölümcül enfeksiyonlarla tehdit edebileceği belirtiliyor. Nobel ödüllü bilim insanlarından oluşan 38 kişilik bir grup, bu tür araştırmaların acilen durdurulması gerektiğini söyledi.

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYON UYARISI

Pittsburgh Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Prof. Dr. Vaughn Cooper, bu organizmaların var olan tüm biyolojik etkileşimlerden farklı çalışacağını vurguladı. "Ayna bakterileri, birçok canlının bağışıklık sisteminden kaçabilir ve ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir. Bu kontrolsüz yayılım, bugüne kadar karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyor," diyerek tehlikenin boyutlarını ortaya koydu.

EN AZ 10 YIL SÜRECEK

Bilim insanları, ayna yaşam bakterilerinin geliştirilmesinin en az on yıl süreceğini öngörüyor. Ancak teknolojideki hızlı ilerleme, bu riskin daha da yakın bir tehdit haline gelebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu organizmaların laboratuvardan kaçması durumunda, çevrede yayılmalarını önlemenin veya kontrol altında tutmanın mümkün olmayabileceğinden endişe ediyor. Bu durum, canlı yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

"BU ARAŞTIRMA, RİSKİNE DEĞMEZ"

Bilim dünyasından gelen bu çağrı, sentetik biyolojinin potansiyel faydaları ile yarattığı riskler arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmaların askıya alınması gerektiğini belirten uzmanlar, sentetik biyolojinin sınırlarını keşfetmek için daha güvenli ve kontrollü yöntemlerin geliştirilmesini öneriyor. "Ayna bakterilerin yaratılması, getirisi ne olursa olsun, riskine değmez," diyen Prof. Cooper, bilim dünyasının bu konuda bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

AYNA YAŞAM NEDİR?

Ayna yaşam, moleküllerin doğadaki orijinal yapısının tersine çevrilmesiyle oluşturulan sentetik organizmalardan oluşuyor. Ayna molekülleri bugüne kadar kronik hastalıkların tedavisi veya biyoüretim tesislerini kontaminasyona karşı daha dirençli hale getirme gibi faydalı uygulamalar için incelendi. Ancak bir ayna bakterinin kontrolsüzce yayılma riski bulunuyor. Bu nedenle laboratuvar ortamından kaçan bir ayna bakteri, bağışıklık sistemimizi aşarak insanlar, hayvanlar ve bitkiler için ölümcül bir tehdit oluşturabilir.