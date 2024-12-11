Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Galaxy S25'in Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung'un 2025 yılında tanıtmayı planladığı Galaxy S25 serisi hakkında yeni bir fiyat bilgisi geldi. Samsung, Almanya'da Apple'ın ABD'de yaptığı gibi bir taktik uygulayacak.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızdırılan bilgilerde Galaxy S25'ler Galaxy S24'ler ile aynı fiyattan satışa çıkacağı yer alıyor. Buna göre Samsung Galaxy S25'in 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için Almanya'da 899 euroluk bir fiyat belirledi. Bunun yanında 256 GB olan için versiyonda fiyat etiketi 959 euro olabilir.

Galaxy S25 Ultra modeli 256 GB depolama alanında 1.449 euro, 512 GB olan versiyonda 1.569 euroya ve 1 TB depolama alanına sahip olan cihaz 1.809 euro olacak.