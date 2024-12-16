Planlı Yaşayanlara Müjde! Instagram'a Yeni Özellik Geliyor

Instagram mesajlara zamanlama özelliği getiriyor. Mesajların belirli bir tarih ve saate planlanarak gönderilmesine imkan tanıyacak bu yenilik, özellikle içerik üreticileri ve farklı zaman dilimlerinde iletişim kuran kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Planlı Yaşayanlara Müjde! Instagram'a Yeni Özellik Geliyor

Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı olan fenomen sosyal medya platformu Instagram kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. Artık mesajlarınızı yalnızca yazmakla kalmayacak, onları istediğiniz bir tarih ve saatte gönderilmek üzere planlayabileceksiniz! Bu özellik özellikle içerik üreticileri ve farklı saat dilimlerinde iletişim kurmak zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylıklar sunacak gibi görünüyor.

Instagram, gönderi ve hikaye zamanlama özelliğiyle kullanıcılarının işini kolaylaştırmaya zaten başlamıştı. Şimdi ise mesajlara zamanlama özelliğini getirerek bu deneyimi bir adım öteye taşıyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, mesajlarını yazdıktan sonra tam olarak ne zaman iletileceğini seçebilecekler. Örneğin farklı bir ülkede yaşayan bir iş ortağınıza gece saatlerinde mesaj göndermek istemiyorsanız, mesajınızı planlayarak sabah saatlerinde ulaşmasını sağlayabileceksiniz.

Planlı Yaşayanlara Müjde! Instagram'a Yeni Özellik Geliyor - Resim : 1

ANDROİD KULLANICILARI TEST EDİYOR

Bu heyecan verici özellik şu anda yalnızca Android kullanıcıları tarafından test ediliyor. Özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak teknoloji çevrelerinde bu yeniliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılarla buluşacağı yönünde tahminler yapılıyor. Instagram’ın kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirerek bu özelliği daha da geliştirmesi bekleniyor.

SAAT FARKINI RAFA KALDIRABİLİR

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan kişilerle iletişim kurmak, zamanlama farklılıkları yüzünden sık sık sorun yaratabiliyor. Instagram’ın bu yeni özelliği, özellikle uluslararası iş bağlantılarına sahip olan veya sevdikleriyle farklı ülkeler arasında iletişim kuran kullanıcılar için adeta bir kurtarıcı olacak. Mesajınızın doğru zamanda yerine ulaşmasını garanti eden bu özellik, hayatı kolaylaştırmayı vaat ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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