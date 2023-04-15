Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den Twitter'a yeni rakip: Bluesky kullanıma açıldı

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in yeni projesi Bluesky kullanıma açıldı. Ancak platforma katılmak için davet gerekiyor ve davetler oldukça kısıtlı. Bluesky'ın özellikleri neler ve neden bu kadar popüler?

Bluesky'nin arkasındaki isim Jack Dorsey, Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su olarak tanınıyor. Dorsey, 2019 yılında Bluesky projesini duyurmuştu ve Bluesky'ın Twitter'dan bağımsız bir platform olacağını ve açık kaynaklı bir protokol üzerine inşa edileceğini söylemişti. Dorsey, Bluesky ile sosyal medyada daha fazla inovasyon ve çeşitlilik yaratmayı hedeflediğini belirtmişti.

Webtekno'da yer alan habere göre, Bluesky, merkezi olmayan bir sosyal medya platformu olarak tanımlanıyor. Bu platformda kullanıcılar, kendi içeriklerini oluşturabilir, başkalarının içeriklerini beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilir. Ayrıca platformda farklı topluluklara katılabilir veya kendi topluluklarını kurabilirler. Bluesky'ın amacı, sosyal medyada sansür ve manipülasyonu önlemek ve kullanıcıların verilerine sahip olmalarını sağlamak.

Bluesky platformuna katılmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük engel davet sistemi. Bluesky şu anda sadece davet ile kullanılabilen bir platform. Daveti alabilmek için ise bir bekleme listesine girilmesi gerekiyor. Ancak bu liste oldukça uzun ve davet almak için uzunca bir süre beklemek gerekebiliyor.

Bu durum, aynı Clubhouse zamanında olduğu gibi Bluesky davetlerinin bir ticaret aracı haline gelmesine yol açtı. Bazı kullanıcılar, kendilerine gelen davetleri başkalarına satmaya başladılar. Örneğin Etsy gibi platformlarda Bluesky daveti satan ilanlar görülebiliyor. Bu ilanlarda davet fiyatları 40 dolar civarında değişiyor. Bazı kullanıcılar ise davetleri takas etmeyi veya hediye etmeyi tercih ediyorlar.

Bluesky platformunun ne zaman tam olarak kullanıma açılacağı ise henüz belli değil. Ancak Jack Dorsey'in yeni platformu şimdiden büyük bir ilgi görüyor ve sosyal medyada yeni bir akım yaratıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem