Yapay zeka 'nükleer düzeyde felaket' oluşturabilir!

Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü tarafından yayımlanan 2023 AI Endeksi Raporunda, hızla gelişmekte olan yapay zeka alanındaki en son gelişmeler, riskler ve fırsatlar araştırıldı. Raporun içinde uzmanların katıldığı bir anket yer aldı.

KÖTÜ AMAÇLARA HİZMET ETMELERİ İÇİN KANDIRILABİLİRLER!

Al Jazeera’nın haberine göre; Raporun yazarları, "Bu sistemler, on yıl önce hayal bile edilemeyen soru yanıtlama, metin, resim ve kod oluşturma yeteneklerini barındırıyor. Ancak, halüsinasyona yatkınlar, genel olarak önyargılılar ve kötü amaçlara hizmet etmeleri için kandırılabilirler" açıklamalarında bulundu.

Chatbot bağlantılı bir intihardan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tutuklanmasının sahte görüntülerine kadar uzanan bir çok tartışmalı olayın ardından yapay zekanın denetlenmesinin gerekliliği düşünüldü.

ARAŞTIRMACILARIN YÜZDE 36’SI FELAKETE YOL AÇABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR!

2023 AI Endeksi Raporunda yer alan ankette, araştırmacıların yüzde 36'sı AI tarafından verilen kararların nükleer düzeyde bir felakete yol açabileceğini söylerken, yüzde 73'ü bunların yakında "devrim niteliğinde toplumsal değişime" yol açabileceğini söyledi.

Anket, Kasım ayında Açık Yapay Zeka ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden önce, geçen yıl Mayıs ve Haziran ayları arasında GPT-4 gibi sohbet robotlarının geliştirilmesinde kilit öneme sahip bir bilgisayar bilimi dalı olan doğal dil işleme konusunda 327 uzmanın görüşlerini aldı.

Stanford raporu ayrıca, AI ile ilişkili "olayların ve tartışmaların" sayısının son on yılda 26 kat arttığını da kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem