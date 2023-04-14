Norveç, casuslukla suçladığı 15 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Norveç, başkent Oslo’daki Rus Büyükelçiliğinde çalışan 15 diplomatı "casusluk yaptıkları" şüphesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Norveç, casuslukla suçladığı 15 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, yaptığı açıklamada, kararın "Norveç'te Rus istihbarat faaliyetlerinin etki alanını daraltmak ve mücadele etmek, böylece ulusal çıkarları güvence altına almak için önemli bir önlem" olduğunu söyledi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen 15 Rus diplomatın kısa sürede ülkeden ayrılması gerektiğini vurgulayan Huitfeldt, "Norveç'e vize başvurusunda bulunan istihbarat görevlilerine vize vermeyeceğiz." dedi.

Huitfeldt, hükümetin söz konusu kararı belirli bir olaya istinaden alıp almadığına dair detay vermeyerek, ülkenin İç İstihbarat Servisi PST'nin konuya dair gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

Sınır dışı edilen diplomatların faaliyetlerinin "diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı" belirtilirken, Huitfeldt, "Sıradan diplomatlardan değil, diplomatik kisve altında faaliyet gösteren istihbarat görevlilerinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç'teki VG gazetesi, sınır dışı edilen Rus diplomat sayısının "ilk kez bir defada bu kadar fazla" olduğunu yazdı.

Gazete, sınır dışı edilen diplomatlar da dahil olmak üzere Rusya'nın Oslo'daki Büyükelçiliği ile Kirkenes ve Barentsburg konsolosluklarında yaklaşık 40 kişinin çalıştığını belirtti.

RUSYA'DAN 'MİSİLLEME' AÇIKLAMASI

Norveç'teki Rusya Büyükelçiliği ise kararı "son derece düşmanca bir adım" olarak nitelendirerek, buna karşı "misilleme" yapılacağını duyurdu.

Bakan Huitfeldt ise misilleme açıklamalarına tepki göstererek, "Rusya'nın yanıt vermek için hiçbir nedeni yok. Rusya'da Norveçli diplomatlarımız var ancak hiçbiri istihbarat görevlisi değil." dedi.

Ülkesinin Rusya ile normal diplomatik ilişkiler kurmak istediğini belirten Huitfeldt, "Diplomat olduğunu iddia edip gerçekte istihbarat görevlisi olan insanları istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç, geçen yıl istihbarat görevlisi oldukları iddiasıyla 3 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

NATO üyesi Norveç'in Kuzey Kutbu'nda, Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
Kanser hücrelerini tam 48 saat içinde silip süpürüyor! Bilim insanları da doğruluyor.. Kanser hücrelerini tam 48 saat içinde silip süpürüyor! Bilim insanları da doğruluyor..
Rusya: Tahıl anlaşması mümkün görünmüyor Rusya: Tahıl anlaşması mümkün görünmüyor
Yıllar sonra Mısır'dan Türkiye'ye resmi ziyaret Yıllar sonra Mısır'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
Erdoğan "Bazı hatalarımız oldu" demişti: AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu
Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz O uygulama artık iPhone'lara ücretsiz
Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı