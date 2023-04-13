Kara delik fotoğrafının net hali yayımlandı!

Birden çok teleskopun Dünya’nın farklı bölgelerine konumlandırılmasıyla ilk defa 2019’da görüntülenen kara delik, bulanık görüntüsüyle “turuncu bir çöreğe” benzetilmişti. 2019’da yayımlanan fotoğrafın üzerinde yaptıkları çalışmalarla yeni ve netleştirilmiş kara delik görüntüsünü paylaşıldı.

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Kara delik fotoğrafının net hali yayımlandı!

Bilim insanları perşembe günü yaptıkları açıklamada, kara deliğin yeni ve geliştirilmiş bir görüntüsünü yayımladı.

Orijinal görseldeki verileri kullanan bilim insanları, teleskoptaki boşlukları doldurmak için görüntüyü yeniden oluşturan algoritmaları kullanarak fotoğrafın çözünürlüğü geliştirdiler.

DOĞALARI GEREĞİ GÖZLEMLENMESİ ZOR

Doğaları gereği gözlemlenmesi zor olan karadelikler, hiçbir maddenin veya ışığın kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim kuvveti uygulayan gök cisimleridir.

Yeni görüntüdeki ışık halkasının, önceki resimdeki genişliğinin yaklaşık yarısı kadar olduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre; Bu süper kütleli kara delik, Dünya'dan yaklaşık 54 milyon ışıkyılı uzaklıkta, Messier 87 veya M87 adlı bir galakside bulunuyor. Kütlesi güneşimizin 6,5 milyar katı olan bu galaksi, Samanyolu galaksimizden daha büyük ve daha parlaktır.

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