Twitter’da hata uyarısı: Sorunun kaynağı belli oldu

Kullanıcılar, arama motorunda sıklıkla Twitter’ın gönderdiği ‘Bir hata oluştu ancak endişelenmene gerek yok sorun senden kaynaklanmıyor’ mesajıyla karşılaşıyor.

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Twitter’da hata uyarısı: Sorunun kaynağı belli oldu

GSM ve internet sağlayıcısı Telekom’un kullanıcıları Twitter'da arama yapamıyor. Sorun kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

TWİTTER’DA SORUN MU VAR?

Sosyal medya platformu Twitter'da arama yapmak isteyen Telekom altyapı kullanıcıları, "Bir hata oluştu ancak endişelenmene gerek yok sorun senden kaynaklanmıyor" yazısı ile karşılaşıyorlar.

Twitter yeni bir çökme problemi ile karşı karşıya. Ancak bu sefer sorun yalnızca Türk tüketicileri ilgilendiriyor.

Twitter'da yaşanan sorunun Türk Telekom'un alt yapısı ile alakalı olduğu, diğer operatörler üzerinden internet kullanımı yapanların halen hizmete ulaşabildiği belirtiliyor.

Türk Telekom'da alt yapısı kullananlar, Twitter arama sonuçlarında "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyorlar.

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