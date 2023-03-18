iPhone 15 ekran çerçevesinin detayları belli oldu!

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Apple, iPhone 14 serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken bir yandan da iPhone 15 için hazırlıklarına devam ediyor.

Bu yılın son çeyreğinde sahne alması beklenen iPhone 15 serisinin ön panelinde önemli değişiklikler planlanıyor.

İPHONE 15 ULTRA YALNIZCA 1,55 MM ÇERÇEVEYE SAHİP OLACAK

ShiftDelete'in haberine göre daha önce birçok kaynak, iPhone 15 serisinin daha geniş bir ekrana sahip olacağını açıklamıştı. Doğruluk payı yüksek haberleriyle bilinen Ice Universe, ekran detaylarını paylaştı.

Buna göre iPhone 15 Ultra yalnızca 1,55 mm (0,06 inç) çerçeve ile sahne alacak. Bu değer iPhone 15’i şimdiye kadarki en ince ekrana sahip akıllı telefon yapacak.

OLED PANELİNDE DEĞİŞİKLİK

Daha önce elde edilen bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone’lardaki OLED panellerinde önemli bir geliştirmeye gidiyor. Şirketin iPhone 15 modellerinin OLED ekranlarının 28 nm’lik üretim sürecinden geçeceği ifade ediliyor. Apple böylece telefonlarında önemli oranda bir verimlilik artışı sağlamayı planlıyor.

iPhone 15 Ultra, kavisli ekran ve selefine nazaran ince çerçeve ile sahne alacağı konuşuluyor. Ek olarak seri, boyutları olarak bakıldığında iPhone 14 serisiyle aynı kalacak.

Apple’ın bu tasarım fikri, “iPhone Android‘e yaklaşıyor” yorumlarına neden olmuştu. Ancak bu konu doğrulanabilmiş değil.

İPHONE 15 PRO MAX EKRANINDA SAMSUNG UDR 2000 PANELİ OLACAK

Samsung’un ocak ayında düzenlenen CES23 etkinliğinde tanıttığı UDR 2000 isimli OLED panellerin ilk kez iPhone 15 Pro Max’de kullanılacağı ortaya çıktı. Zaten daha önce de beklenildiği üzere Galaxy S23 serisinde gelmeyince bu olasılık gündeme geldi.

Ancak serinin diğer modelleri için aynı şey geçerli değil. Zira Pro modeli kasıtlı olarak sızıntının dışında tutuluyor. Bu da büyük ihtimalle iPhone 14 Pro ekranını kullanacağı anlamına geliyor. Fakat düz versiyonlarda gelişme mevcut.

Örneğin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Pro’larda yer alan hap şeklindeki delik çentik ve Dinamik Ada özelliklerini aynen alacak. Fakat ekranları aynı olmayacak. Zira bu iki modelin 60 Hz yenileme hızı sunan panellere sahip olacağı belirtiliyor.