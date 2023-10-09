Türkiye, Instagram kullanımında dünya ikincisi oldu

6 Ekim 2010'da kurulan Instagram, aradan geçen 13 yılda üye sayısını hızla artırırken sosyal medya platformları arasında en çok kullanıcısı olan uygulamalar arasına girdi.

Türkiye, Instagram kullanımında dünya ikincisi oldu

İnternet sitelerine yönelik araştırmalarıyla bilinen Website Rating'in raporuna göre, eylül ayı sonu itibarıyla Instagram'ı en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye dikkati çekiyor. Hindistan, 263,3 milyon hesapla liste başında yer alırken Türkiye 153,6 milyon hesapla ikinci, Brezilya 119,6 milyon aktif hesapla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden olan Instagram, 12,8 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahipken uygulamayı günde 500 milyon kişi ziyaret ediyor.

Instagram'a bugüne kadar kullanıcılar tarafından yaklaşık 50 milyar fotoğraf yüklendi.

Kullanıcıların yüzde 47,2'si kadınlardan, yüzde 52,8'i erkeklerden oluşuyor. Hesap sahiplerinin yüzde 70'inin 35 yaş altında olması dikkati çekiyor. 25 yaş grubu, günlük ortalama 32 dakikayla uygulamada en çok zaman geçiren grup olarak öne çıkıyor.

En yüksek etkileşim çarşamba günleri 17.00-19.00 saatlerinde alınıyor.

Türkiye'nin dünyada en fazla aktif hesaba sahip ikinci ülke olduğu Instagram'da yemek sektörünün önde gelen şefleri Burak Özdemir 54 milyon 87 bin, Nusret Gökçe de 53 milyon 521 bin takipçiyle liste başında yer alıyor.

Siyasetçiler arasında zirvede bulunan isim ise 11 milyon 771 bin takipçisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon 367 bin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 1 milyon 440 bin, MHP lideri Devlet Bahçeli de 647 bin takipçiyle listede yer alıyor.

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