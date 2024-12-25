Tesla'nın Otonom Aracı Hakkında Bomba İddia: Oyun Kumandasıyla Kontrol Edilebilir mi?

Tesla, yenilikçi tasarımları ve alışılmışın dışında çözümleriyle adından sıkça söz ettirirken, bu kez CyberCab modeliyle teknoloji dünyasına yeni bir boyut kazandırıyor. CyberCab, geleneksel direksiyon ve pedal sistemlerinden tamamen arınmış yapısıyla, adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Şimdi ise aracın Xbox benzeri bir oyun kumandasıyla kontrol edilebileceği iddiası ortaya atıldı ve bu durum, hem hayranlık hem de tartışma konusu oldu.

DİREKSİYON VE PEDALLAR TARİHE KARIŞIYOR

CyberCab, ilk kez tanıtıldığında dünyayı şaşkına çevirmişti. Tesla'nın alışılmışın dışındaki bu tasarımı, aracın kontrolünü tamamen yazılıma bırakıyor gibi görünse de işin perde arkasında oldukça ilginç bir çözüm bulunuyor. Petersen Müzesi'nde sergilenen modelle ilgili ortaya çıkan bilgiler, aracın bir oyun konsolu kumandasıyla kontrol edilebildiğini gösteriyor. Üstelik bu kumanda, araçta direksiyon ya da pedal gibi fiziksel donanımların eksikliğini telafi etmek için kullanılıyor.

KAYNAKLAR DOĞRULADI

Petersen Müzesi’nde CyberCab’in sergiye yerleştirilmesi sırasında çekilen görüntüler, aracın kontrolüyle ilgili bazı ipuçları verdi. Videoda, CyberCab bir rampadan yukarı doğru ilerlerken ön koltukta oturan bir kişi dikkat çekti. Bu görüntü, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) yazılımının kapalı alan gibi karmaşık ortamlarda manevra yapamayacağına dair şüpheleri doğrular nitelikteydi. Daha sonra AutoEvolution tarafından paylaşılan bir rapor, aracın bu durumda bir Xbox benzeri oyun kumandasıyla kontrol edildiğini ortaya çıkardı. Hatta kaynaklar CyberCab'in uzaktan kablosuz bir kumanda ile de kontrol edilebileceğini doğruladı.

Tesla'nın CyberCab için hedefleri bununla sınırlı değil. Şirket, otonom robotaksilerden oluşan bir filo kurmayı planlıyor. Bu araçların, karşılaşabilecekleri karmaşık durumlar için uzaktan operatörler tarafından kontrol edilmesi öngörülüyor. Örneğin, araç bir inşaat alanında hangi şeridi kullanması gerektiğini tespit edemediğinde bir operatör devreye girecek ve durumu çözecek.

Ancak bu teknolojinin halka sunulabilmesi için bazı önemli düzenlemelere ihtiyaç var. Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları (FMVSS) kapsamında, bir kumanda ile kontrol edilen bu tür araçların yollara çıkabilmesi için yasal çerçevenin yeniden şekillenmesi gerekiyor. Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın siyasi bağlantıları ve düzenleyici kurumlarla olan yakın ilişkisi ise bu sürecin hızlanabileceğine dair umut veriyor.

BİREYSEL TÜKETİCİ HEDEFİ

CyberCab, Tesla’nın yenilikçi vizyonunu temsil eden bir proje olarak dikkat çekiyor. Şirket, bu aracın yalnızca kendi filosunda kullanılmasını değil, aynı zamanda bireysel tüketicilere de satılmasını hedefliyor.

Ancak halkın, beklenmedik durumlarda CyberCab'i kontrol etmek için gerekli ekipmana ve bilgiye sahip olması gerektiği bir gerçek.

Kaynak: Haber Merkezi