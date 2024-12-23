Telegram'dan 1 Milyar Doları Aşan Gelir! 3 yıl Sonra İlk Kez Kâra Geçti

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, yalnızca üç yıldır para kazanma modeline geçen uygulamanın sadece bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Durov, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu sene üç kat artıp 12 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.

Telegram'ın reklam gelirlerinin de arttığını vurgulayan Durov, "Telegram'ın 2024'teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz" diye konuştu.

Durov, uygulamanın borçlarının da önemli oranda ödendiği hatırlatarak, "Tahmin ettiğim gibi 2024 Telegram için çok iyi bir yıl olurken, 3 yıllık para kazanma modeli tarihinde ilk kez kârlı hale geldi" dedi.

DUROV'UN GÖZALTINA ALINMASI

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA