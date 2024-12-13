Tesla’dan Bedava Fiyata Otomobil Hamlesi: Üst Düzey İsim Toplantıda Ağzından Kaçırdı! Net Tarih Verildi

NET TARİH VERİLDİ

Axelrod’un açıklamalarına göre, giriş seviyesi bu yeni modelin 2025 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak şu ana kadar test aşamasına dair bir bilgi paylaşılmaması, bu tarihin yeni bir model için fazla yakın olduğu yorumlarına yol açtı. Tesla’nın bu modelle, mevcut Model 3’ün batarya boyutunun küçültülmüş bir versiyonunu sunabileceği iddia ediliyor.