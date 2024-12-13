Tesla’dan Bedava Fiyata Otomobil Hamlesi: Üst Düzey İsim Toplantıda Ağzından Kaçırdı! Net Tarih Verildi
Elektrikli otomobil devi Tesla, uygun fiyatlı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Üst düzey isim, yatırımcıların bir araya geldiği toplantıda detayları duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla, uygun fiyatlı yeni modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 'Model Q' adıyla anılan bu aracın, ABD’deki vergi teşvikleriyle birlikte 30 bin doların altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Tesla Yatırım İlişkileri Başkanı Travis Axelrod, Deutsche Bank’ın yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamayla yeni modelin detaylarını paylaştı.
NET TARİH VERİLDİ
Axelrod’un açıklamalarına göre, giriş seviyesi bu yeni modelin 2025 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak şu ana kadar test aşamasına dair bir bilgi paylaşılmaması, bu tarihin yeni bir model için fazla yakın olduğu yorumlarına yol açtı. Tesla’nın bu modelle, mevcut Model 3’ün batarya boyutunun küçültülmüş bir versiyonunu sunabileceği iddia ediliyor.
FİYATI NE OLACAK?
ABD’de geçerli olan 7.500 dolarlık vergi teşvikleri sayesinde, Model Q’nun fiyatının 30 bin doların altına düşmesi hedefleniyor. InsideEVs’in haberine göre, bu yeni model Tesla’nın mevcut üretim hatlarında üretilecek. Ayrıca Axelrod, yeni modelin satışları %20-30 oranında artıracağını öngörüyor ancak bu genişleme nedeniyle şirketin kârlılığında kısa vadeli bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti.
MODEL Q’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?
Tesla’nın yeni uygun fiyatlı modeliyle ilgili ortaya çıkan teknik detaylar şu şekilde:
Boyut ve Ağırlık: Model Q’nun, mevcut Model 3’ten %15 daha küçük ve %30 daha hafif olacağı belirtiliyor.
Batarya Seçenekleri: Aracın iki farklı batarya paketiyle sunulması bekleniyor:
Standart menzil: 53 kWh kapasite
Uzun menzil: 75 kWh kapasite
LFP Batarya Kimyası: Her iki batarya seçeneği de lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisine sahip olacak.
Axelrod ayrıca, Çin pazarı için üç sıralı oturma düzenine ve uzun dingil mesafesine sahip yeni bir Model Y versiyonu üzerinde çalışıldığını da duyurdu.