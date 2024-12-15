Elon Musk Havalara Uçtu! Tasla Tarihinde Bir İlk, En Yüksek Seviyesini Gördü
Tesla hisseleri, geçen hafta yüzde 12 oranında bir artış göstererek 436,23 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Cuma günü yüzde 4'ün üzerinde bir yükselişle 436,23 dolardan kapanarak rekor kırdı. Hafta boyunca ise hisse senetleri yüzde 12,08 oranında değer kazandı.
TESLA'NIN HİSSE YÜKSELİŞİNDE TRUMP ETKİSİ
Tesla'nın hissesindeki artışta pek çok faktör etkili oldu. Analistlere göre, Elon Musk'ın ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisi, şirketin yükselişinin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tesla hisseleri, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından yüzde 73 oranında bir artış yaşadı.
Trump yönetiminin, otonom sürüş sistemleriyle ilgili kazaların raporlanmasını zorunlu kılan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kararını kaldırmayı önermesi, Tesla hisselerine olumlu yansıdı. Eğer bu öneri kabul edilirse, Tesla'nın otonom sürüş ve Autopilot yazılımlarıyla ilgili 1500'ün üzerinde kazayı raporlama yükümlülüğü azalabilir.
Musk’ın Trump yönetimiyle olan güçlü ilişkisi, Tesla'nın yalnızca otomotiv sektöründe değil, yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik ve yerli üretim gibi diğer alanlarda da etkinliğini artırabileceği beklentisini doğurdu.
ÇİN’DEKİ SATIŞ BAŞARISI
Tesla'nın Çin operasyonları da büyük bir başarı elde etti. Şirket, Aralık ayının ilk haftasında 21 bin 900 elektrikli araç sattığını açıkladı. Bu satış rakamı, dördüncü çeyrek için haftalık satışlarda bir rekor olarak kaydedildi. Kasım ayında ise Tesla, 73 bin araç satışıyla yılın en iyi performansını sergileyerek dikkat çekti. Bu başarıda, sıfır faizli krediler ve yeni Model Y için sunulan teşviklerin etkisi büyük rol oynadı.
Analistler, Tesla'nın gelecekteki büyüme potansiyeline olan güvenlerini artırarak hedef fiyatlarını yükseltti. Deutsche Bank'tan Edison Yu, Tesla için fiyat hedefini 295 dolardan 370 dolara çıkarırken, Morgan Stanley'den Adam Jonas, Tesla'yı "en iyi seçim" olarak nitelendirerek fiyat hedefini 310 dolardan 400 dolara yükseltti.