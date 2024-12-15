Elon Musk Havalara Uçtu! Tasla Tarihinde Bir İlk, En Yüksek Seviyesini Gördü

Musk’ın Trump yönetimiyle olan güçlü ilişkisi, Tesla'nın yalnızca otomotiv sektöründe değil, yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik ve yerli üretim gibi diğer alanlarda da etkinliğini artırabileceği beklentisini doğurdu.

ÇİN’DEKİ SATIŞ BAŞARISI

Tesla'nın Çin operasyonları da büyük bir başarı elde etti. Şirket, Aralık ayının ilk haftasında 21 bin 900 elektrikli araç sattığını açıkladı. Bu satış rakamı, dördüncü çeyrek için haftalık satışlarda bir rekor olarak kaydedildi. Kasım ayında ise Tesla, 73 bin araç satışıyla yılın en iyi performansını sergileyerek dikkat çekti. Bu başarıda, sıfır faizli krediler ve yeni Model Y için sunulan teşviklerin etkisi büyük rol oynadı.