Sony’den PlayStation 5 Fiyatlarına Okkalı Zam! Türkiye’ye Bu Zam Tarifesi Uygulanacak Mı? İşte Beklenen Detay

Japon devi Sony, PlayStation 5 konsollarının ABD’deki fiyatlarını 21 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 50 dolar artıracağını duyurdu. Bu zammın nedeni ise artan maliyetler ve yavaşlayan video oyun pazarı kaynaklı olduğu ifade edildi. Sony Interactive Entertainment’ın küresel pazarlama başkan yardımcısı Isabelle Tomatis, “Karşı karşıya olduğumuz zorlu ekonomik koşullar bu kararı almamıza neden oldu” ifadelerini kullandı.

Peki, bu artış Türkiye’deki oyuncuları nasıl etkileyecek? Türkiye’de PlayStation 5 konsol fiyatlarına zam gelecek mi?

SONY’DEN DEV ZAM! O TARİHTEN SONRA 50 DOLAR ARTACAK

Sony, PlayStation 5’in tüm modellerinde fiyat artışına gidiyor. En üst model olan PlayStation 5 Pro’nun önerilen perakende fiyatı 749,99 dolar, temel modelin fiyatı ise 499,99 dolar olarak güncellendi. Tomatis, aksesuar fiyatlarının sabit kalacağını ve diğer ülkelerde şu an için fiyat artışı planlanmadığını belirtti. Ancak Türkiye gibi ithalata dayalı pazarlarda, küresel fiyat hareketleri ve ekonomik faktörler fiyatları etkileyebiliyor.

ABD’nin Japonya’dan ithal edilen ürünlere uyguladığı %15’lik tarife, Sony’nin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, teknoloji sektöründe Nintendo ve Microsoft gibi diğer şirketleri de etkiliyor. Örneğin, Nintendo Switch’in fiyatı yakın zamanda artırılırken, Mario Kart World’ün 75 sterlinlik fiyatı oyuncuların tepkisini çekti. Microsoft da Xbox konsol ve aksesuarlarında çeşitli ülkelerde fiyat artışı yaptı. Türkiye’de ise %20 ÖTV, %18 KDV ve ek gümrük vergileri, oyun konsollarının fiyatlarını zaten yüksek tutuyor.

TÜRKİYE’YE ZAM TARİFESİ UYGULANACAK MI?

Sony, ABD dışındaki pazarlarda henüz fiyat artışı açıklamasa da, Türkiye’deki oyuncular endişeli. PlayStation 5’in Türkiye fiyatı, 2020’deki lansmanında %50 ek gümrük vergisiyle 8.299 TL olarak belirlenmiş, 2025 itibarıyla döviz kuru artışlarıyla 20.000 TL’yi aşmıştı. ABD’deki fiyat artışı, ithalat maliyetlerini yükseltebilir ve perakende fiyatlarına yansıyabilir. Sosyal medyada oyuncular, konsol ve oyun fiyatlarının asgari ücretle kıyaslandığında erişilemez hale geldiğini belirtiyor. Popüler platformlarda PS5 fiyatları 18.000-22.000 TL arasında değişiyor.

