Turistin Bulduğu Fosil İnci 100 Milyon Yıllık Çıktı!

Avustralya’da bir turistin 2019’da Richmond’da keşfettiği fosil inci, bilim dünyasını heyecanlandırdı. 100 milyon yıllık olduğu tespit edilen inci, Kronosaurus Korner Müzesi’nde sergileniyor.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, Richmond kasabasında 2019’da bir turistin bulduğu fosil inci, bilim dünyasında ses getirdi. Yaklaşık 2 cm çapıyla bir bilyeden büyük olan bu incinin 100 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Queensland Üniversitesi’nden paleontolog Gregory Webb, iki yıl süren incelemelerle incinin bilimsel değerini doğruladıklarını belirterek, "Bu, inanılmaz derecede nadir ve paha biçilmez bir bulgu" dedi.

BUGÜNE NASIL ULAŞABİLDİ?

Richmond’daki Kronosaurus Korner Müzesi’nde bulunan fosil, bir turistin müzenin paleontolojik kazı alanında keşfettiği Inoceramus istiridyesine ait bir kabuk parçasında yer alıyordu. 100 milyon yıl önce Eromanga Denizi’nin 40 metre derinliklerinde yaşayan bu dev istiridyeler, 50 cm’ye kadar büyüyebiliyordu. Uzmanlara göre inci, kalsit mineralinden oluşan kabuğun içinde bozulmadan kalmayı başardı. Modern incilerin aragonit yapısına kıyasla daha dayanıklı olduğu için günümüze ulaşabildi.

İNCİ TURİZMİNİ CANLANDIRDI

Richmond, Eromanga Denizi’nin fosil zengini bir bölgesi olarak biliniyor ve Kronosaurus ile Ichthyosaurus gibi deniz canlılarının fosillerine ev sahipliği yapıyor. Müze kurucusu Rob Ivers, incinin turizmi canlandırdığını belirtiyor: "Bu bulgu, Richmond’u fosil avcıları için daha çekici kılıyor."

Fosil inci, şu anda Kronosaurus Korner Müzesi’nde sergileniyor.

Kaynak: ABC News

