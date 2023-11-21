OpenAI'da kriz: Çalışanlarla yönetim karşı karşıya geldi

Yapay zeka şirketi OpenAI'da CEO Sam Altman'ın görevden alınmasının ardından şirkette kriz sürüyor.

OpenAI'da kriz: Çalışanlarla yönetim karşı karşıya geldi

Şirketin yüzlerce çalışanı, yayımladıkları açık mektupta Altman'ı görevden alan Yönetim Kurulu üyelerinin Altman'ı göreve geri getirmelerini ve ardından istifa etmelerini talep etti.

OpenAI'ın yaklaşık 770 çalışanından 700'ünün imzasını taşıyan açık mektupta, "Yaptıklarınız OpenAI'yu denetleyecek kapasitede olmadığınızı açıkça gösteriyor. Yetersiz, misyon ve çalışmalarımıza gerekli önemi göstermeyen insanlar için çalışamayız" ifadeleri kullanıldı.

Mektubu imzalayanlar, taleplerinin karşılanmaması durumunda OpenAI'dan istifa ederek Altman ve istifa eden OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın Microsoft'ta kuracakları ekibe katılacaklarını söyledi.

Çalışanlar mektubu X platformu üzerinden yayımlarken, "OpenAI'daki herkes bir aradadır. Bu bir iç savaş değildir. Sam ve Greg geri getirilmezse yönetilecek bir OpenAI kalmayacak" notunu paylaştı.

OpenAI Yönetim Kurulu, CEO Altman'ı "davranışları ve yönetim kuruluna temasları konusunda şeffaf davranmaması" gerekçesiyle görevden almıştı.

Microsoft Başkanı ve CEO'su Satya Nadella dün, Altman ve istifa eden OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın kendi ekiplerine katıldığını bildirdi.

Nadella, ikilinin yeni bir ileri yapay zeka araştırma ekibine liderlik edeceğini bildirdi.

Etiketler
Yapay zeka
Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor
X'ten STK'ye dava: "Reklam gelirlerimizi düşürdü" X'ten STK'ye dava: "Reklam gelirlerimizi düşürdü"
Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor
Steam Türkiye'de dolarla satışa başladı, fiyatlar fırladı! Steam Türkiye'de dolarla satışa başladı, fiyatlar fırladı!
ÇOK OKUNANLAR
CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları!
Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası
TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi
5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama! 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama!