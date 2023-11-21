OpenAI'da kriz: Çalışanlarla yönetim karşı karşıya geldi

Şirketin yüzlerce çalışanı, yayımladıkları açık mektupta Altman'ı görevden alan Yönetim Kurulu üyelerinin Altman'ı göreve geri getirmelerini ve ardından istifa etmelerini talep etti.

OpenAI'ın yaklaşık 770 çalışanından 700'ünün imzasını taşıyan açık mektupta, "Yaptıklarınız OpenAI'yu denetleyecek kapasitede olmadığınızı açıkça gösteriyor. Yetersiz, misyon ve çalışmalarımıza gerekli önemi göstermeyen insanlar için çalışamayız" ifadeleri kullanıldı.

Mektubu imzalayanlar, taleplerinin karşılanmaması durumunda OpenAI'dan istifa ederek Altman ve istifa eden OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın Microsoft'ta kuracakları ekibe katılacaklarını söyledi.

Çalışanlar mektubu X platformu üzerinden yayımlarken, "OpenAI'daki herkes bir aradadır. Bu bir iç savaş değildir. Sam ve Greg geri getirilmezse yönetilecek bir OpenAI kalmayacak" notunu paylaştı.

OpenAI Yönetim Kurulu, CEO Altman'ı "davranışları ve yönetim kuruluna temasları konusunda şeffaf davranmaması" gerekçesiyle görevden almıştı.

Microsoft Başkanı ve CEO'su Satya Nadella dün, Altman ve istifa eden OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın kendi ekiplerine katıldığını bildirdi.

Nadella, ikilinin yeni bir ileri yapay zeka araştırma ekibine liderlik edeceğini bildirdi.