Steam Türkiye'de dolarla satışa başladı, fiyatlar fırladı!

Döviz kurundaki istikrarsızlık ve dalgalanmalar sonucunda Türkiye pazarında da dolarla satış kararı alan Steam'de dolar kuruyla ücretlendirme başladı.

Son zamanlarda döviz kurlarının artması ve çeşitli dalgalanmaların sonucunda Steam,Türkiye pazarı için önemli bir kararla gündeme gelmişti. Türkiye’deki oyunseverleri üzecek bir duyuru yapan şirket, platformlardan TL’nin tamamen kalkacağını açıklamıştı.

Firma tarih olarak 20 Kasım'ı göstermişti.

OYUN FİYATLARINDA ARTIŞ GÖZLENİYOR

Öte yandan Steam'deki oyun fiyatlarında Türk lirası bazında bariz bir artış gözleniyor. Örneğin Titan Quest Bundle 123 Türk Lirası'ndan satıştayken dolara geçilmesinin ardından fiyatı 28,97 dolar oldu. Bu da 833,9594 Türk Lirası'na tekabül ediyor. Diğer oyunlarda da benzer bir tablo görünürken her oyunda makas açıklığı bu seviyede olmadı.