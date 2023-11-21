Steam Türkiye'de dolarla satışa başladı, fiyatlar fırladı!

Türkiye pazarında dolarla satış kararı alan Steam'de dolar kuruyla ücretlendirme başladı, fiyatlardaki artış dikkat çekti.

Steam Türkiye'de dolarla satışa başladı, fiyatlar fırladı!

Döviz kurundaki istikrarsızlık ve dalgalanmalar sonucunda Türkiye pazarında da dolarla satış kararı alan Steam'de dolar kuruyla ücretlendirme başladı.

Son zamanlarda döviz kurlarının artması ve çeşitli dalgalanmaların sonucunda Steam,Türkiye pazarı için önemli bir kararla gündeme gelmişti. Türkiye’deki oyunseverleri üzecek bir duyuru yapan şirket, platformlardan TL’nin tamamen kalkacağını açıklamıştı.

Firma tarih olarak 20 Kasım'ı göstermişti.

OYUN FİYATLARINDA ARTIŞ GÖZLENİYOR

Öte yandan Steam'deki oyun fiyatlarında Türk lirası bazında bariz bir artış gözleniyor. Örneğin Titan Quest Bundle 123 Türk Lirası'ndan satıştayken dolara geçilmesinin ardından fiyatı 28,97 dolar oldu. Bu da 833,9594 Türk Lirası'na tekabül ediyor. Diğer oyunlarda da benzer bir tablo görünürken her oyunda makas açıklığı bu seviyede olmadı.

Etiketler
Dolar
Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı
Shakira şoke eden iddiaları kabul etti! 8 yıl 2 ay hapis cezası isteniyor Shakira şoke eden iddiaları kabul etti!
Türk oyun girişimi 2023’ü yeni bir yatırımla tamamlıyor Türk oyun girişimi 2023’ü yeni bir yatırımla tamamlıyor
Küresel yazılım geliştiricisi, ERP çözümünün Türkçe sürümünü duyurdu Küresel yazılım geliştiricisi, ERP çözümünün Türkçe sürümünü duyurdu
Elon Musk'tan 'Yahudi karşıtı' eleştirilerine yanıt Elon Musk'tan 'Yahudi karşıtı' eleştirilerine yanıt
WhatsApp'tan yeni güncelleme WhatsApp'tan yeni güncelleme
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi
5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama! 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Dikkat: Yüksek emekli maaşı alayım derken zarar etmeyin! Dikkat: Yüksek emekli maaşı alayım derken zarar etmeyin!