WhatsApp'tan yeni güncelleme

WhatsApp, belirli bir tarihteki konuşmaların daha kolay ulaşmalarını sağlayan yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'tan yeni güncelleme

WhatsApp'a, tarihe göre mesaj bulma özelliği geliyor. Şu anda hazırlık aşamasındaki özellik sayesinde çok eski mesajlara kolayca ulaşılabilecek.

Uygulama, özellikle kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların konuşmalarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için yeni bir kenar çubuğu ve bir grup sohbeti filtresi uygulamak için çalıştığını duyurmasından sonra şimdide tarih seçerek mesajları hızlı bir şekilde arama seçeneği geliştirdi.

WhatsApp kullanıcıları, bu özelliği önce Web uygulamasından takvim simgesine tıklayarak özel bir panel açacak daha sonra istedikleri tarihe giderek o tarihte paylaşılan mesajlara kolayca ulaşacak.

Tarihe dayalı mesaj arama özelliği, iOS platformu için beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut bulunuyor. Ancak, bu özelliğin ne zaman diğer platformlara ve genel kullanıma sunulacağı henüz duyurulmadı.

Özelliğin tüm kullacılara açılmasıyla birlikte kişiler geçmiş sohbetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilecekler.

PEKİ TARİHE GÖRE MESAJ ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Özellik şu anda beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ancak bu süreçte de yetkililer özelliğin üzerinde çalışmaya devam edecek.

WhatsApp bu özellikle birlikte kullanıcıların belirli bir tarihte paylaşılan bir mesajı aramalarını kolaylaştırmak için bir tarih seçici panel açmalarına olanak tanıyacak bir takvim seçeneği sunuyor.

Pek çok kullanıcının mesajın atıldığı tarihi veya dönemi bilmesine rağmen bulmakta zorluk yaşaması artık bu özellik ile birlikte tarih olacak.

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