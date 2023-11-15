Türk oyun girişimi 2023’ü yeni bir yatırımla tamamlıyor

Yurt dışı satın almalar ve yatırım potansiyeliyle Avrupa'nın en iyi oyun ekosistemleri arasında yer alan Türkiye oyun girişimi ekosistemi, StartupsWatch'un Ekim 2023'te yayımladığı verilere göre 2023'te 23 yeni yatırım haberiyle gündeme geldi. Türkiye'deki oyun stüdyosu sayısının 740'ı aştığı bilinirken, yeni bir yatırım haberi de hybrid-casual oyunlarda uzmanlaşan YAMY Studio'dan geldi. YAMY Studio, 2023 başında Londra Merkezli UP Venture Capital kurucu ortağı Ömer Uyan liderliğinde aldığı yatırımın ardından, Ekim 2023’te UP Venture Capital’in devam yatırımı ile birlikte, İz Yatırım Holding, Mübin Karpuzcu ve diğer melek yatırımcılardan 8 milyon dolar değerleme ile yeni bir yatırım daha aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan YAMY Studio Kurucu Ortağı Mikdat Doğru "Eylül 2020'den bu yana faaliyet gösteren YAMY Studio olarak geliştirdiğimiz mobil oyunlarla hem küresel hem de yerli yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyoruz. Yeni yatırımı işgücümüzü büyütmek ve odaklandığımız hybrid-casual oyun türünde daha da uzmanlaşmak için kullanacağız" dedi.

Sekiz ayda değerlemesini ikiye katladı

Ahmet Ferhat Akben, Yunus Alkan ve Mikdat Doğru tarafından İstanbul’da kurulan ve Ocak 2023’te Londra merkezli UP Venture Capital’dan 4 milyon değerlemeyle yatırım alan şirket, son yatırımla değerlemesini 8 milyon dolara taşıdı. Özellikle oyun içi harcama gelirleriyle dikkat çektiklerini vurgulayan Mikdat Doğru, “Yeni yatırımla sekiz ay gibi kısa bir sürede değerlememizi ikiye katladık. Bugüne dek, 2021 ve 2022 yıllarında küresel olarak piyasaya sürdüğümüz 2 ayrı oyundan sonra UP Venture Capital’dan aldığımız yatırımla birlikte Laundry Rush isimli yeni oyunumuzu dünyanın dört bir yanındaki oyun severlerle buluşturduk. hybrid-casual türündeki oyunlarda uzmanlaşan bir stüdyo olarak, oyun içi ekonomide elde ettiğimiz başarılarla istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Son oyunu 3 milyon kez indirildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin derlediği verilere göre, Türkiye'deki oyuncuların %41'inin haftada 10 saatten fazla süreyi mobil oyun oynayarak geçirdiklerini vurgulayan Yamy Studio kurucu ortağı Mikdat Doğru, “Ayrıca 10 kişiden 7’si, her gün en az bir kez mobil oyun oynadığını dile getiriyor. Hybrid-casual, mobil oyun türleri içinde en ilgi çeken oyunlardan biri. Bu yoğun ilgi oyun içi harcamalara da yansıyor ve önü oldukça açık olan bir ekonomik potansiyel oluşuyor. Laundry Rush isimli mobil oyunumuz, dünya genelinde 3 milyondan fazla indirmeye çok kısa sürede ulaştı. diye konuştu.

“Küreselde adımızdan daha çok söz ettireceğiz”

Türk oyun şirketlerinin dünya çapında tanındığını vurgulayan Mikdat Doğru, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geliştirdiğimiz data altyapısıyla, oyuncuları doğru şekilde hedefleyebiliyor ve bu sayede oyun içi harcama rakamlarımızı daha yüksek seviyelere taşıyabiliyoruz. Son çeyreği bu yatırımla kapatarak 2024’e çok daha hızlı giriş yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hybrid-casual oyun türünün mobil oyunlar içinde daha fazla ayrışacağı 2024’te, bu oyun türündeki uzmanlığımızı kişiselleştirilmiş deneyimlerle birleştirerek kullanıcı memnuniyetini artırmayı, kârlılık potansiyeli yüksek yeni oyunlarla büyümeyi sürdüreceğiz."