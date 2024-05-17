NASA ve ESA tarihi Mars anlaşması imzaladı: Rusya'nın yerini alacak

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa'nın Mars gezgini misyonu "ExoMars Rosalind Franklin"e önemli bir katkı sağlayacak tarihi bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre, NASA misyona yüz milyonlarca dolar değerinde ekipman desteği sağlayacak. Anlaşma, NASA'ya Kızıl Gezegen'den örnek toplama planları doğrultusunda yeni bir Mars misyonuna katılma imkanı sunuyor.

Anlaşma, 2028'de fırlatılması planlanan "ExoMars Rosalind Franklin" gezgininin Mars yüzeyine inişini sağlayacak yeni geliştirilmiş bir iniş sisteminde kullanılacak kısılabilir frenleme motorları da dahil olmak üzere NASA'nın göreve sağlayacağı katkıları içeriyor.

AVRUPA UZAY AJANSI, RUSYA YERINE NASA'NIN DESTEĞİNİ ALACAK

NTV'de yer alan habere göre; NASA'nın katkıları, misyon için iniş platformu geliştiren ve uzay aracını Eylül 2022'de fırlatmayı planlayan Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından sağlanan ekipmanların yerini alacak.

ESA, Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna savaşından haftalar sonra Rusya ile ortaklığı iptal etmişti.

NASA, Avrupa'da halihazırda bulunmayan motorlar ve ekipmanlar sağlayarak, ESA'nın gezicisi Rosalind Franklin'in 2030 yılında Mars'a iniş yapmasına yardımcı olacak.

ESA, Thales Alenia Space liderliğindeki bir ekiple, gezici için yeni bir iniş sistemi geliştirmek üzere 566 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Böylece, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un sağlaması gereken ekipmanların yerini NASA'nın desteği alacak.