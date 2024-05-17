47 ülke imza attı: Yapay zekaya ilişkin ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

Avrupa Konseyi, yapay zekaya ilişkin ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sözleşme, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili uluslararası insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini savunmayı amaçlıyor.

47 ülke imza attı: Yapay zekaya ilişkin ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

Avrupa Konseyi, yapay zekaya ilişkin ilk uluslararası sözleşmeyi kabul ederek önemli bir adım attı. Bu tarihi karar, 46 üye devletin dışişleri bakanlarının Strazburg'da düzenledikleri yıllık toplantı sırasında alındı.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin dışişleri bakanları, yapay zekaya ilişkin ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sözleşmenin imza faslı eylülde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak.

Hukuki bağlayıcılığı olan sözleşme, yapay zekaya başvurulurken uluslararası insan hakları, demokrasi ve hukuk devletine yönelik hukuki düzenlemelere uyulduğunu garanti altına almayı amaçlıyor.

Sözleşmeye üye devletlerin, yapay zeka sistemlerinin kullanımı sırasında insan hakları düzenlemeleriyle aykırı riskleri belirlemeye, ölçmeye ve önlemeye yönelik önlemler alması gerekecek.

Üye devletlerden ayrıca, yapay zeka sistemlerinin eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına uymasını ve özel hayatı korumasını sağlaması isteniyor.

BAKANLAR KOMİTESİ BAŞKANLIĞINI LİTVANYA DEVRALDI

Toplantı kapsamında Liechtenstein, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı görevini Litvanya'ya devretti.

Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte, ülkesinin Bakanlar Komitesi Başkanlığı dönemindeki öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Litvanya'nın öncelikli görevleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'yı desteklemek, Reykjavik Zirvesi'nde alınan kararları uygulamak, otoriterliğe karşı Konsey'in değerlerini korumak, demokrasiyi, insan haklarını ve üye devletlerde hukuk devletini savunmak yer alacak.

Kaynak: AA

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