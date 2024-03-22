Meta'nın New York ofisi önünde anneler 'medya bağımlığına' karşı tek ses oldu

Manhattan'da Meta genel merkezi önünde Medya Bağımlılığına Karşı Anneler Grubu (MAMA) üyeleri ve bazı parlamento üyeleri çocukların çevrimiçi gizliliği ve güvenliği ve medya bağımlığına karşı protesto düzenlendi.

abc7'nin haberine göre; MAMA, ebeveynler, gençler ve yetkililerin katılımıyla, New York Çocuk Verilerini Koruma Yasası ve Çocuklar için SAFE Yasası'nın geçmesini talep etti.

Bu yasalar, çevrimiçi sitelerin çocukların verilerini izinsiz toplamasını ve satmasını engellemekte ve çocukları sosyal medyadaki bağımlılık yapan algoritmalardan korumayı amaçlıyor.

MAMA üyesi Mary Rodee, 15 yaşındaki oğlu Riley'in intihar etmesiyle ilgili olarak, algoritmik bilgilerle beslenmenin beyinlerde bağımlılığa yol açabileceğini vurgulayarak, çocukların korunması gerektiğini belirtti.

Tech:NYC yetkilileri, bu konuda yaş doğrulamasının nasıl uygulanacağı ve diğer çevrimiçi platformların nasıl etkileneceği gibi konularda endişelerini dile getirerek, sosyal medyanın tüm kullanıcılar için güvenli hale getirilmesi için milletvekilleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Protestoya destek veren Senatör Andrew Gounardes ise, her iki yasanın da bu yılki devlet bütçe faturalarının bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade etti.