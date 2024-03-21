BM Genel Kurulu'nda gündem 'yapay zeka': İlk karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı konusunda bir oturum düzenlendi. Genel Kurul'da yapay zeka teknolojisini düzenlemek üzere küresel temel oluşturacak ilk karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar tasarısı, yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını ve geliştirilmesini hedeflerken, herkes için erişilebilir olmasını ve adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlıyor.

BM Üyesi Ülkeler İçin Bağlayıcılığı Bulunmuyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı konuşmada, 'Dünyanın sınırlı konuda hemfikir olduğu bu dönemde, bu kararın önemi belki de ilerlemeye yönelik geniş çaplı bir uzlaşmaya varılmasıdır.' dedi.

BM üyesi ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), yapay zeka teknolojilerinin topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenmesini ve insan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan biçimlerinin yasaklanmasını öngören yasayı 13 Mart'ta onaylamıştı.