Peru'da 16 milyon yıllık yunus fosili bulundu! En yakın akrabası Güneydoğu Asya'da yaşıyor

Araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladığını, bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan 'Platanistoidea' ailesine ait olduğunu açıkladı.

Besin Bulmak İçin Okyanusları Terk Etmiş

'Pebanista yacuruna' olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten araştırmacı Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını belirterek, 'Bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin ediyoruz' dedi.

Türünün İlk Örneği

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, 'Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu.' dedi.