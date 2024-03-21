Peru'da 16 milyon yıllık yunus fosili bulundu! En yakın akrabası Güneydoğu Asya'da yaşıyor

Zürih Üniversitesi'nden bilim insanları, Peru'da Amazon Nehri'nde yaptıkları araştırmalarda 'Pebanista yacuruna' olarak adlandırılan dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili buldu.

Peru'da 16 milyon yıllık yunus fosili bulundu! En yakın akrabası Güneydoğu Asya'da yaşıyor

Araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladığını, bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan 'Platanistoidea' ailesine ait olduğunu açıkladı.

Besin Bulmak İçin Okyanusları Terk Etmiş

'Pebanista yacuruna' olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten araştırmacı Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını belirterek, 'Bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin ediyoruz' dedi.

Türünün İlk Örneği

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, 'Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu.' dedi.

BM Genel Kurulu'nda gündem 'yapay zeka': İlk karar tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu'nda gündem 'yapay zeka': İlk karar tasarısını kabul etti
Beynine çip yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadı Beynine çip yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadı
Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor
81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı 81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti
Bosna Hersek ile AB katılım müzakereleri başladı Bosna Hersek ile AB katılım müzakereleri başladı
Mehmet Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı: Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı!
Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı? Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı?
İslam Memiş altınla ilgili rakam verdi: Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu