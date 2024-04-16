iPhone kullanıcılarına uyarı: iMessage uygulamasını hemen kapatın!
Kripto para dünyasında önde gelen cüzdanlardan biri olan Trust Wallet, X üzerinden yaptığı paylaşımla kişilerden iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi.
Kripto varlıklar sık sık siber suçluların hedefinde yer alıyor.
Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kişileri yeni bir tehlikeye karşı uyardı.
iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirilirken kullanıcılardan sorun çözülene kadar iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.
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