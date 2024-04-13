Instagram'dan 'müstehcen fotoğraf' hamlesi

Mashable'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu Instagram, blogunda yaptığı açıklamayla bu özellikleri, cinsel dolandırıcılık ve görsel istismara karşı olma amaçlı şekilde, özellikle suç işleyenlerin gençlerle iletişime geçmesini zorlaştırmaya yönelik test ettiğini duyurdu.

Cinsel şantaj veya "sextortion", bir kişiyi internette müstehcen fotoğraflar göndermeye ikna etmeyi ve ardından mağdur para ödemediğinde veya cinsel anlamda izinde bulunmadığı takdirde görüntüleri kamuya açıklamakla tehdit etmek anlamına geliyor.

Son zamanlarda yüksek profilli davalar arasında, Michigan'da genç erkeklere ve genç erkeklere cinsel şantaj yapmaktan suçlu bulunan ve biri kendi hayatına son veren iki Nijeryalı kardeş ve 15 yaşındaki bir kıza cinsel şantaj yapan ve kaçıran bir Virginia şerif yardımcısı da yer alıyor.

Instagram'a göre dolandırıcılar sıklıkla direkt mesaj yöntemiyle kişilerden müstehcen görüntüler istiyor. Bununla başa çıkabilmek için Instagram yakın zamanda direkt mesajlardaki çıplak fotoğrafları otomatik olarak bulanıklaştıracak bir çıplaklık koruması özelliğini denemeye başlayacak.

Blog gönderisinde şöyle deniyor: "Bu özellik yalnızca insanları DM'lerinde istenmeyen çıplaklık görmekten korumak için değil, aynı zamanda insanları kandırarak karşılığında kendi görüntülerini göndermelerini sağlamak için çıplak görüntüler gönderebilecek dolandırıcılardan korumak için de tasarlandı."

Özellik tüm dünyadaki 18 yaş altı kullanıcılar için varsayılan olarak açılacak. Yetişkin kullanıcılar ise bu özellik aktifleştirmelerini öneren bir bildirimle karşılaşacak. Çıplaklık içeren görüntüler, bir uyarıyla birlikte bulanık olarak gösterilecek ve kullanıcılar istedikleri takdirde gerçek halini de görebilecekler. Bununla birlikte uyarıda görseli gönderen kişiyi engelleme ve sohbeti bildirme seçenekleri de yer alacak.

Çıplaklık içeren görüntüler gönderenler için de "hassas fotoğrafları" gönderirken dikkatli olmalarını hatırlatacak bir mesaj gösterilecek. Bununla birlikte fotoğrafları gönderdikten sonra fikrini değiştiren kullanıcılar için de gönderimi geri alma seçeneği olduğu hatırlatılacak. Her ne kadar Instagram'ın sahibi olan Meta, Facebook ve WhatsApp uygulamalarının da sahibi olsa da, bu özellik diğer platformlarda sunulmayacak.

Bu özellik dışında Instagram, cinsel şantaj uygulaması potansiyel görünen hesapları tespit edecek bir teknoloji üzerinde de çalıştığını duyurdu. Belirlenen bu hesapların, 18 yaş altı bir profile girdiğinde mesaj gönderme butonunun görüntülenmesi engellenecek.