Meta, MTIA'nın yeni nesli ile yapay zeka altyapısını tamamladı

Meta'nın yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış yeni nesil MTIA çip ailesi tanıtıldı. Bu gelişmeyle birlikte Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında yapay zeka tabanlı uygulamaların daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışması bekleniyor.

Meta, MTIA'nın yeni nesli ile yapay zeka altyapısını tamamladı

Meta'nın yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış yeni nesil MTIA çip ailesinin detayları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, MTIA'nın ilk versiyonuna göre önemli performans iyileştirmeleri olduğu belirtildi. Ayrıca, çip ailesinin Meta'nın ürün ve hizmetlerinde yeni ve daha iyi deneyimler sunmak için mevcut ve gelecekteki yapay zeka altyapısını tamamlayacağı vurgulandı.

Yapay zeka modellerinin karmaşıklığının ve bilgi işlem gereksinimlerinin artması nedeniyle, Meta'nın bu alana yatırımlarının gelecek yıllarda büyümesinin beklendiği ifade edildi.

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