Yılın ilk güneş tutulması ABD'den izlendi

Kuzey Amerika kıtasında milyonlarca kişi yılın ilk "tam güneş tutulması"na tanıklık etti.

İlk olarak Meksika’nın güney batısındaki Mazatlan şehrinde yerel saatle 11.07 başlayan güneş tutulması, ABD’nin kuzeydoğu yönüne ilerleyerek 17.16’da Kanada’da son buldu.

ABD'de tam tutulma şeridi içinde yer alan 13 eyaletteki yüzlerce şehir ve küçük kasabada, milyonlarca kişi özel güneş tutulması gözlükleri ve teleskoplarla bu tarihi doğa olayına şahit oldu.

Tam tutulma, 6 bin 437 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 44 milyon nüfusun yaşadığı Meksika, ABD ve Kanada toprakları üzerinde 186 kilometre genişliğinde bir rota izledi.

Tutulma bu rota dışında da kısmi olarak gözlemlendi.

Kısmi tutulma, ABD'nin Alaska ve Hawaii dışındaki 48 eyaletinin tamamında görüldü. Tutulma güzergahının tam merkezinde olan bölgelerde Ay’ın Güneş’i tam engelleme süresi 4 dakika 28 saniyeyi buldu.

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmasını izlemek için milyonlarca kişi, özellikle tam tutulmanın yaşanacağı bölgelere akın etti.

Birçok yerde Güneş tutulması nedeniyle meraklılarına yönelik kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenirken, bazı bölgelerde yetkililer, "güneş tutulması turizmi" nedeniyle oluşan aşırı trafik ve insan akını nedeniyle acil durum ilan ederek güvenlik önlemleri almaya çalıştı. Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olduğundan, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması önerildi.

2024’ün ikinci tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek. ABD’de ise bir sonraki tam güneş tutulması 2044’te yaşanacak.