El Salvador'dan 'ücretsiz pasaport' müjdesi: Aranan kriterler belli oldu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkeye yüksek nitelikli yabancı çalışanları çekmek amacıyla 5 bin "ücretsiz pasaport" programını duyurdu.

Program kapsamında bilim insanları, mühendisler, doktorlar, sanatçılar ve filozoflara ücretsiz pasaport verilecek ve bu kişilere tam vatandaşlık statüsü de sağlanacak.

Ayrıca, bu kişilerin aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için vergi kolaylıkları sağlanacak. Bu adımın, El Salvador'un ekonomisini canlandırmak ve ülkeye yabancı yatırımcı çekmek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Bitcoin'i yasal para birimi olarak tanıyan El Salvador, bu yeni adımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kaynak: AA