Netanyahu’dan Refah’a operasyon sinyali: “Bu gerçekleşecek, bir tarih var"

Aralarında ABD’nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin tepkisini çekmesine rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin Refah kentine askeri harekat düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasında devam eden müzakerelere değinen Netanyahu, "Bugün Kahire'deki görüşmelere ilişkin ayrıntılı bir rapor aldım. Başta tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmek olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz" dedi.

Refah'a yönelik askeri harekat hakkında ayrıntı vermeyen Netanyahu, “Bu gerçekleşecek, bir tarih var" dedi.