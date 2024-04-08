Bakan Fidan'dan İsrail'e net mesaj: Bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir kararı alındığını duyurdu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail’i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze‘deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırmak üzere Mısır’a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibari ile Gazze’ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. Dokuzuncu yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze’ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmesizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir"