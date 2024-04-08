Rusya'da baraj patladı: 10 binden fazla ev sular altında kaldı

Rusya'nın Tümen Bölge Valisi Aleksandr Moor, sel tehlikesi nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı. Vali Moor, yaptığı açıklamada, Tümen bölgesindeki nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini belirtti. Bu durum üzerine bölgede acil durum ilan edilmesi kararı alındığını duyurdu.

10 Binden Fazla Ev Su Altında Kaldı

Ülkenin Orenburg bölgesinde bulunan Ural Nehri'ndeki bir barajın patlaması nedeniyle yaşanan su taşkınlarından birçok bölge etkilendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 39 bölgesinde 10 bin 400'den fazla evin su altında kaldığı belirtildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ve Orenburg, Kurgan ve Tümen bölge valileriyle bir araya gelerek sel hakkında bilgi aldı. Putin, sel felaketiyle ilgili olarak Rus hükümetine özel bir komisyon kurma talimatı verdi. Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın patlaması sonucu binlerce ev su altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişi için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.