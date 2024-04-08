Eski ABD Başkanı Trump’tan ‘kürtaj’ açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı videoda, ülkedeki kürtaj meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok kişinin kürtaj hakları konusundaki tutumunu sorduğunu dile getiren Trump, bu konuda eyaletlerin oylama, yasama ya da her ikisiyle karar verebileceğine inandığını söyledi.

Trump, ülkede kürtajın anayasal bir hak olmasını "sona erdiren kişi"nin kendisi olduğunu savunarak, bu kararı veren yargıçlara teşekkürlerini iletti.

Tecavüz, ensest ilişki ve anne hayatının tehlikede olduğu durumlar olmak üzere bu 3 durumda kürtajı desteklediğini vurgulayan Trump, kürtajın bir eyalet meselesi olduğunu kaydetti.

Trump, Cumhuriyetçilere "Bu konuda kalbinizin sesini dinleyin. Ancak unutmayın, kültürümüzü yeniden tesis etmek ve aslında şu anda düşüşte olan ülkemizi kurtarmak için seçimleri de kazanmalısınız." şeklinde seslendi.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, martta konuk olduğu bir radyo programında, hamileliğin 15. haftasında ulusal bir kürtaj yasağını destekleme eğiliminde olduğunu söylemişti.

ABD'DE KÜRTAJ TARTIŞMASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, 2019'da göreve başlayan Teksas Bölge Hakimi Matthew Kacsmaryk, 7 Nisan'da "mifepristone" adlı kürtaj ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onayını askıya alma kararı aldığını açıklamış, kararı 7 günlüğüne itirazlar için tehir ettiğini duyurmuştu.

Washington merkezli başka bir federal hakim de aynı gün yaklaşık 20 yıldır sürümde olan ilacın dağıtımına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi ise geçen sene, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti. Bu kararla kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.