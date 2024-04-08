İtalya'daki Müslüman öğrencilerden Ramazan Bayramı tatili talebi

İtalya’da bazı üniversitelerde eğitim gören Müslüman öğrenciler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününün tatil olması için talepte bulundu.

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İtalya'daki Müslüman öğrencilerden Ramazan Bayramı tatili talebi

İtalyan basınındaki haberlere göre, bazı eğitim kurumlarında başlatılan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde derslere ara verme uygulamasının ardından diğer okullardaki Müslüman öğrencilerden de benzer talepler gelmeye başladı.

Milano'daki Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin oluşturduğu birlik, kültürel ve dini farklılıkların tanınması ve saygı çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda derslerin durdurulmasını talep etti.

Bolonya Üniversitesinde öğrenim gören Müslüman öğrenciler de Milano'daki arkadaşlarının taleplerine destek vererek, okul yönetiminden bayram için derslerin durdurulmasını istedi.

Öğrenciler, tatil taleplerinin karşılanması durumunda Ramazan Bayramı’nda Müslüman öğrencilerin aileleriyle birlikte olma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

İktidarın küçük ortaklarından İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamenteri Silvia Sardone ise Milano Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin talebini "kabul edilemez" olarak niteledi.

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BİR İLKOKUL VE BİR ÜNİVERSİTE, BAYRAMIN İLK GÜNÜNÜ TATİL İLAN ETMİŞTİ

Ülkede, geçen ay, bazı eğitim kurumları Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.

İlk olarak öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan, Milano yakınlarındaki Pioltello’da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününü tatil ilan etmişti. Bölge yönetiminin itiraz ettiği ve kararını gözden geçirmesini istediği ilkokul, bu kararından geri adım atmamıştı.

Pioltello'daki ilkokulun bu kararından kısa süre sonra Siena kentindeki Siena Yabancılar Üniversitesi de (Universita per stranieri di Siena), Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararı aldığını duyurmuştu.

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Müslüman Ramazan Bayramı İtalya Üniversite
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