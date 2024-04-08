İsrail ile Hamas arasında Gazze'yle ilgili yeni ateşkes teklifi

İsmini açıklamayan Filistinli bir kaynak, yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'deki dolaylı müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Ateşkesle ilgili yeni teklifin 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen söz konusu kaynak, ilk aşamada, İsrailli sivil esirlere karşılık 100'ü uzun süreli hapis cezası almış olanlar olmak üzere 900 Filistinlinin serbest bırakılması ve yerinden edilen sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini içerdiğini söyledi.

Kaynak, yerinden edilenlerin, ikamet ettikleri bölgelere değil, uluslararası kuruluşların kurduğu kamplara dönmeleri şartının getirildiğini dile getirdi.

İkinci aşamada, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması için anlaşma sağlanacak ve üçüncü aşamada ise İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi planlanıyor.

Ateşkes Teklifi Hamas'ın Taleplerini Karşılamıyor

Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, arabulucular tarafından sunulan ateşkes teklifini eleştirdi.

Merdavi, teklifin ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini yok saydığını belirtti. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkes, İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve esir takasını içeren bir anlaşma istediklerini vurguladı.

Merdavi, söz konusu teklifin yerinden edilenlerin dönmesini değil sivil ve asker olarak ikiye bölünmesini içerdiğini ve bu durumun çoğu yerinden edilenin evine dönemeyeceği anlamına geldiğini ifade etti.