Apple, 'Kudüs' yazınca Filistin bayrağı öneren yazılımı düzeltmeye çalışıyor

T24'te yer alan habere göre Apple, CNN'e yaptığı açıklamada, klavyedeki tahmini emojilerdeki "hatanın" farkında olduklarını ve bir sonraki iOS güncellemesinde kullanıma sunulacak bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtti.

Apple'ın en son yazılımı olan iOS 17.4.1, 21 Mart'ta tanıtıldı ancak "hata" yeni keşfedildi.

Sosyal medya platformu X'te 2,3 milyondan fazla kez görüntülenen bir gönderide, bir iPhone kullanıcısı Apple'ın "hatadan" haberdar olup olmadığını ve bunun kasıtlı olup olmadığını sorguladı.

Apple, sorunun bir hata olduğunu ve klavyeye kasıtlı olarak kodlanmadığını söyledi.

Ancak Yahudi olduğunu söyleyen kullanıcı, emoji arama kutusuna girildiğinde bayrak çıkmayan diğer şehirlerin uzun bir listesini verdi.

Şirket bir sonraki güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağını paylaşmadı.