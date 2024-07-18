Instagram'da Yeni Özellik: 24 Saatte Sadece Bir Kez Kullanılabilecek

Instagram, kullanıcıların Hikayeler ile olan etkileşimini artırmaya çalışıyor. Instagram Süper Beğeni (Super Like) olarak adlandırılan yeni özellik, halihazırda sosyal medyada test edilmeye başlandı. Süper Beğeni seçeneği, Hikayelere reaksiyon olarak eklenebilecek.

INSTAGRAM SÜPER BEĞENİ NASIL ÇALIŞACAK?

Süper Beğeni seçeneği, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen Hikayeleri görüntülerken kullanılabilecek. Buna göre kullanıcılar; bir hikayeyi beğenmek için kalp simgesine dokunmak yerine, “Süper Beğeni” verebilecek. Bunun için kalp işaretine uzun basabilecek veya dokunup basılı tutabileceksiniz.

24 SAATTE BİR SÜPER BEĞENİ GÖNDERİLEBİLECEK

Ancak Instagram, kullanıcıları rahatsız etmemek için sınırsız Süper Beğeniye izin vermeyecek. Kullanıcılar her 24 saatte yalnızca bir Süper Beğeni gönderebilecek. Bu da Süper Beğenilerin daha özel hissettireceği ve aşırı kullanımının önüne geçileceği anlamına geliyor.

Platform, etkileşimi artırmak için 2017 yılında Hikayelere beğeni göndermeyi eklemişti. Ancak şimdi, belirli Hikayeler için beğeni özelliğini artırmak istiyor. Instagram’ın bu konuda nasıl çalışacağı ise belirsiz. Yani Süper Beğeni alan bir kullanıcıya bildirim gönderip gönderilmeyeceği bilinmiyor.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Bu yüzden test sürümünün kullanıma sunulup sunulmayacağı veya ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

Instagram ayrıca Reels için çoklu ses özelliği üzerinde çalışıyor. Öncesinde Reels içerik oluşturucuları için kısıtlı ses düzenleme olanakları sunan Instagram, son yaptığı güncelleme ile birlikte bu sınırları kaldırıyor ve aynı anda 20 farklı sesi eklemeye izin veriyor.