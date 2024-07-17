AB'den Çarpıcı 'TikTok' Kararı: Sıkı Yönetim Başlıyor

AB Genel Mahkemesi, Çinli ByteDance'in ana ortağı olduğu sosyal medya platformu TikTok'un, AB tarafından "eşik bekçisi" olarak nitelendirilmesine yaptığı itirazı reddetti. "Eşik bekçisi" olarak adlandırılan platformlar, katı yükümlülüklere tabi tutuluyor.

AB'den Çarpıcı 'TikTok' Kararı: Sıkı Yönetim Başlıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Çinli ByteDance'in, ana ortağı olduğu "TikTok" ile ilgili açtığı davayı karara bağladı. Merkezi Lüksemburg'da bulunan mahkeme, AB Komisyonu'nun TikTok'u "eşik bekçisi" olarak sınıflandırma kararına karşı açılan davayı reddetti.

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.

EŞİK BEKÇİSİ NEDİR?

TikTok da bu çerçevede AB tarafından "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak tanımlanmış ve "eşik bekçisi" olarak sınıflandırılmıştı.

Bu şekilde sınıflandırılan platformların, rekabeti artırmak, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak, yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasını önlemek gibi çeşitli katı kurallara uyması gerekiyor.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

TikTok, AB'nin sınıflandırmasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA

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