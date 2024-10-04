İkonik Uygulama 28 Yıl Sonra Windows'tan Kaldırılıyor

Microsoft, Windows işletim sistemindeki eski uygulamalarını birer birer kaldırmaya devam ediyor. Son olarak, yıllardır kullanılan WordPad uygulamasının Windows 11'in 24H2 sürümünden tamamen kaldırılacağı açıklandı. Microsoft'un ikonikleşen uygulaması uzun süredir çok fazla kişi tarafından gereksiz bulunuyordu. WordPad, tam 28 yıl sonra Windows işletim sisteminden kaldırılıyor.

WORDPAD NEDEN KALDIRILIYOR?

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni güncellemeyle birlikte WordPad, Windows 11'in 24H2 sürümünden itibaren sistemden kaldırılacak. Microsoft, daha önce de Windows Media Player ve Silverlight gibi uygulamalarını sonlandırmıştı.

KULLANICILARA ALTERNATİF ÖNERİSİ

Bu karar, WordPad'ın tamamen kaldırılacağı anlamına geliyor. Microsoft, kullanıcılara zengin metin belgeleri için Microsoft Word, basit metinler için ise Notepad'i kullanmalarını tavsiye ediyor. Bu değişiklik, Microsoft'un yazılım portföyündeki güncellemelerin bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak: Sözcü