Bunu Herkes Yapıyor! Ortak Alan Wi-Fi Kullananların Banka Hesapları Tehlikede: 300 Bin TL Kredi Bile Çektiler

Son dönemlerde mobil bankacılık hizmetlerini kullanan, kart bilgilerini uygulamalara kaydeden ya da internet üzerinden alışveriş yapan birçok kişi, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Kişiler habersizce adlarına kredi çekildiğini ya da hesaplarının boşaltıldığını fark ediyor. Bu olaylar, özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilirken, mağdurlar büyük maddi kayıplar yaşıyor.

GECE VAKTİ KREDİ DOLANDIRICILIĞI

Yakın zamanda yaşanan bir olayda, bir kişinin adına mobil bankacılık üzerinden 300 bin TL kredi çekildi. Hesabındaki parasıyla birlikte toplamda 433 bin TL başka hesaplara aktarıldı. Bu tür vakalar, bankaların güvenlik tedbirleri ve kullanıcıların aldığı önlemlerin yeterliliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

ORTAK Wİ-Fİ AĞLARI TEHLİKE YARATIYOR

Siber güvenlik uzmanları, hastane, kafe gibi halka açık alanlarda kullanılan Wi-Fi ağlarının büyük risk taşıdığını belirtiyor. Ortak ağlar, kötü niyetli kullanıcıların saldırı yapmasına açık bir alan oluşturuyor. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, SSL sertifikası olmayan web sitelerinde işlem yapılmasının tehlikeli olduğunu vurguluyor ve bu sitelerde işlem yapan kişilerin tüm verilerinin izlenme riski taşıdığını söylüyor.

BANKALARIN SORUMLULUĞU TARTIŞMA KONUSU

Kişilerin haberleri olmadan kredi çekilmesi ya da hesaplarından para aktarılması gibi olaylarda, bankaların sorumluluğu sorgulanıyor. Türkiye'deki bankacılık işlemleri BDDK tarafından sıkı şekilde denetlenmesine rağmen, bu tür mağduriyetler hala yaşanıyor. Mağdurların şikayetleri sosyal medya platformlarında dikkat çekiyor ve yetkililerden ciddi bir inceleme bekleniyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Banka ve kart bilgilerini güvende tutmak isteyen kullanıcılar için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli adım var. Kart şifrelerinin paylaşılmaması, internet alışverişlerinde sanal kartların kullanılması ve kart bilgilerinin üçüncü taraf uygulamalara kaydedilmemesi, dolandırıcılığa karşı alınabilecek basit ama etkili tedbirler arasında yer alıyor. Ayrıca, telefonlara bilinçsizce uygulama yüklememek ve gereksiz izinler vermemek de büyük önem taşıyor.

ÇOCUKLARINIZIN YÜKLEDİĞİ UYGULAMALARI KONTROL EDİN

Çocuklar tarafından indirilen zararlı yazılımlar da cihazları tehdit edebiliyor. Ailelerin, çocuklarının yüklediği uygulamaları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, cihaz yetkilerini artırmak amacıyla yapılan yanlış işlemler, telefonları siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getirebiliyor.

Kaynak: Milliyet